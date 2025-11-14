El Plan de la Mariposa, banda de rock alternativo con más de diez años de trayectoria y un crecimiento sostenido en la escena del rock argentino, arribará este fin de semana a la ciudad de Neuquén. El recital no será uno más en la capital, se trata del primer estadio Ruca Che que realizará la banda. El show esta previsto para las 21 horas este sábado 15 de noviembre y aún hay entradas a la venta en la boletería del Casino Magic y en www.entradauno.com.

Formada en Necochea, la banda está integrada por los hermanos Sebastián, Camila, Valentín, Máximo y Santiago Andersen, junto a Andrés Nör en bajo y Julián Ropero en batería. Desde sus primeros recitales autogestionados hasta llenar estadios como Obras, Luna Park y Movistar Arena, El Plan de la Mariposa se consolidó como una de las propuestas más originales y queridas del rock argentino.

En lo que va de 2025, participaron en los festivales Cosquín Rock y Quilmes Rock, ofrecieron dos shows agotados en Uruguay, otro en el Anfiteatro de Rosario y realizaron una gira europea con presentaciones en España, Holanda, Inglaterra y Dinamarca. Con su sexto álbum, "Correntada", el grupo abre un nuevo capítulo musical, explorando emociones profundas y una sonoridad que une rock, funk, psicodelia y ritmos latinoamericanos, acompañada por violines, acordeón y sintetizadores.

Sin dudas, el espectáculo en el Ruca Che será una fecha que se unirá a la lista de hitos de la banda argentina que continuará volando alto como el plan que toda mariposa tiene en su trayecto de vida.