El regreso de Bandana, programado para el 23 de noviembre, debería haber sido una fiesta. Sin embargo, la cuenta regresiva hacia el reencuentro de Lissa Vera, Lowrdez Fernández, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi viene marcada por un ambiente enrarecido. A pocos días del show en un boliche porteño, las diferencias internas volvieron a salir a la luz, recordando que la armonía que alguna vez caracterizó al grupo parece hoy un recuerdo lejano.

En las últimas horas, Lissa Vera tomó una decisión que descolocó a los fanáticos: se bajó de todas las notas de prensa pautadas. Esta movida dejó a la vista que su vínculo con Lowrdez está limitado estrictamente a lo profesional. Según detalló, aún no lograron hablar frente a frente para resolver la tensión que nació cuando Lowrdez Fernández reaccionó con dureza a la denuncia por violencia de género que ella presentó contra su exnovio, Leandro García Gómez, en medio de su desaparición. Ese episodio marcó un quiebre del que ninguna pudo recuperarse.

En medio de este escenario, Lissa Vera aceptó conversar con Moria Casán en La Mañana con Moria (El Trece) y fue contundente: “No estamos para que nos coman vivas”. Con esa frase dejó clara su postura sobre las disputas internas que rodean al grupo. Luego explicó que Bandana no tiene un manager formal y que trabaja con su propio representante: “Yo tengo mi manager, que gracias a Dios es mi hermano, y que me cuida de gente non santa”.

Moria Casán quiso saber a quiénes apuntaba ese comentario, y Lissa Vera no dudó en profundizar: “La gente non santa… es lo que molesta. Hay varios que ya limpiamos. La periferia limpia. Siempre quieren trabajar y buscan sus propios intereses”. Para ella, ciertos nombres del entorno operaron desde las sombras con objetivos que no coinciden con los de la banda.

La charla avanzó hacia los orígenes del grupo y la figura de Gustavo Yankelevich. Lissa Vera aclaró que él creó la marca, pero luego la cedió: “Yo tengo la tercera parte del nombre de Bandana, y las otras dos partes las tienen Lowrdez y Valeria”. Esa estructura les permite manejar sus decisiones con libertad y elegir con quién trabajar, siempre que las condiciones sean favorables.

El clima tenso también afectó sus compromisos mediáticos. El miércoles, Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lowrdez Fernández tenían previsto presentarse en LAM, pero la visita se canceló a horas del aire. Ángel de Brito explicó que Lissa enfrenta consecuencias de salud vinculadas al estrés que vivió tras denunciar a Leandro García Gómez, algo que comunicó a sus compañeras.

La situación se agravó cuando, en su cuenta de X, De Brito reveló que Lissa Vera también se bajó de otra presentación. El periodista Agus Rey había anunciado que el grupo aparecería en La Peña de Morfi, pero el conductor sumó: “3 Bandana. Lissa se bajó de todo. Furia”.

Con un reencuentro a la vuelta de la esquina, las internas parecen más vivas que nunca y las señales no auguran un retorno del todo pacífico.