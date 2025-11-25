Luego de lo que fue el show en el Estadio Ferro ante miles de seguidores, el clima en Miranda! se tornó bastante denso debido a una dura decisión que habrían tomado Ale Sergi y Juliana Gattas. Lo que debía ser una celebración absoluta por el éxito del show terminó convertido en una ola de dudas, rumores y preocupación cuando se instaló una versión que nadie imaginaba para un dúo que atraviesa uno de sus momentos más populares.

Todo comenzó cuando, apenas unas horas después del recital, en la televisión se mencionó un dato que descolocó al público: la posibilidad de que Miranda! haga una pausa prolongada. La situación tomó otra dimensión cuando se habló de un comunicado que habría circulado por error y que anticipaba un parate inesperado, algo que abrió un debate inmediato entre los fanáticos.

En su programa, Ángel de Brito no solo reforzó esas versiones sino que dejó claro su malestar con lo que vio en el show. “Muy decepcionado”, expresó, antes de asegurar que la banda se separará “hasta nuevo aviso”. El conductor amplió la información con un dato que alarmó a todos: “Ustedes saben que les queda un show más a Miranda!, que para mí es la mejor banda pop de la Argentina desde los Virus”.

Según relató, la situación habría empezado a circular durante la venta de entradas para la segunda función del 20 de diciembre. De Brito mostró un flyer filtrado que generó confusión: “Pero ayer se filtró que se despedían, que el año que viene no van a tocar. En principio, anunciaron la vuelta para el 2027”.

El conductor sostuvo que el equipo habría intentado borrar ese anuncio, pero ya era tarde. “Esto salió ayer así medio por el costadito: ‘último show hasta el 2027’. Después cuando vieron esto, corrieron todos a decir ‘no, saquen esto, no sé qué’ porque, bueno, medio que se les filtró, porque el año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario”.

Sin embargo, la parte más explosiva llegó cuando De Brito sumó un motivo personal detrás del presunto distanciamiento. “Pero la otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía. De hecho, se notó esto en el show del sábado”, afirmó, instalando un foco en la interna artística.

Luego apuntó a la actitud que habría tenido Juliana Gattas durante la presentación. “Juliana estaba como de muy mal humor. Evidentemente fallaba algo que le molestaba. Como les pasa a tantos cantantes, como le pasó a Fabiana Cantilo o a Luis Miguel sobre el escenario, que manifiestan el enojo con el sonidista”.

El cierre del análisis no fue menos contundente. “Los Miranda nos hablaron toda la noche con el público. ‘Buenas noches. Qué lindo que es estar en Buenos Aires’. La verdad, una decepción”, concluyó, dejando en el aire una tensión que, por ahora, la banda no desmintió ni aclaró. Mientras los fans esperan una comunicación oficial, el clima quedó marcado por la incertidumbre