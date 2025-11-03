La reconocida banda tributo Mada Funky se presentará este miércoles 5 de noviembre en Mood Live, el espacio cultural ubicado en Ministro González 40, Neuquén. El show comenzará a las 21:00 horas y promete una noche a pura energía, con un repaso por los grandes clásicos de los Red Hot Chili Peppers, una de las bandas más emblemáticas del rock funk estadounidense.

Con una puesta en escena potente y un sonido fiel al original, Mada Funky recrea la intensidad de los shows en vivo del grupo californiano, haciendo vibrar al público con hits como Californication, Give It Away y Scar Tissue. El evento forma parte de la programación semanal de Mood Live, que continúa consolidándose como un punto de encuentro para la música en vivo en la región.

Las entradas tienen un derecho a show de $7.000 y las reservas pueden realizarse al 299-613-6663. Desde la organización invitaron al público a llegar con anticipación para disfrutar del ambiente del local y vivir una noche cargada de rock, groove y nostalgia noventera.