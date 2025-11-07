El comediante Pablo Molinari llega a Casino Magic de Neuquén, con su nuevo espectáculo “Demasiado”, un unipersonal de stand up que invita a reírse de la vida moderna y sus excesos. Con su característico humor observacional, el show propone una hora de reflexiones, manías y situaciones cotidianas llevadas al extremo.
“Demasiado” es un espectáculo pensado para quienes sienten que hoy todo está “pasado de rosca”: la tecnología, los ruidos, la gente e incluso uno mismo. Molinari desarma lo cotidiano con precisión quirúrgica hasta dejarlo en evidencia, logrando que el público se reconozca y se ría de sus propias obsesiones. “Ideal para los que tienen la cabeza llena de pestañas abiertas y no encuentran en su cerebro el botón de pausa”, adelanta el artista sobre esta nueva propuesta.
¿Cuándo y donde se podrá disfrutar del show?
El show se presentará en distintas ciudades del país, con el siguiente cronograma confirmado:
-
7 de septiembre a las 20 hs en Paraná – "La Vieja Usina"
-
12 de septiembre a las 21 en Rosario – Plataforma "Lavardén"
-
13 de septiembre a las 21 en Santa Fe – Centro Cultural "Roma"
-
26 de septiembre a las 21 en Lomas de Zamora – "Dandelión Teatro Bar"
-
27 de septiembre a las 21 en Morón – Teatro Morón
-
25 de octubre, a las 20 hs en CABA - "Chacarerean Theatre"
-
14 de noviembre, a las 21 en Plottier – Teatro "El Zaguán"
-
15 de noviembre, a las 21 en Cipolletti – Centro Cultural Roberto Abel Cipolletti
-
16 de noviembre, a las 20 en Neuquén – Casino Magic