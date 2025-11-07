¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 07 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Con funciones en todo el país

Pablo Molinari presenta “Demasiado”, su nuevo unipersonal de stand up

Por Facundo Julio
Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 14:34
El comediante Pablo Molinari llega a Casino Magic de Neuquén, con su nuevo espectáculo “Demasiado”, un unipersonal de stand up que invita a reírse de la vida moderna y sus excesos. Con su característico humor observacional, el show propone una hora de reflexiones, manías y situaciones cotidianas llevadas al extremo.

“Demasiado” es un espectáculo pensado para quienes sienten que hoy todo está “pasado de rosca”: la tecnología, los ruidos, la gente e incluso uno mismo. Molinari desarma lo cotidiano con precisión quirúrgica hasta dejarlo en evidencia, logrando que el público se reconozca y se ría de sus propias obsesiones. “Ideal para los que tienen la cabeza llena de pestañas abiertas y no encuentran en su cerebro el botón de pausa”, adelanta el artista sobre esta nueva propuesta.

¿Cuándo y donde se podrá disfrutar del show? 

El show se presentará en distintas ciudades del país, con el siguiente cronograma confirmado:

  • 7 de septiembre a las 20 hs en Paraná – "La Vieja Usina"

  • 12 de septiembre a las 21 en Rosario – Plataforma "Lavardén"

  • 13 de septiembre a las 21 en Santa Fe – Centro Cultural "Roma"

  • 26 de septiembre a las 21 en Lomas de Zamora – "Dandelión Teatro Bar"

  • 27 de septiembre a las 21 en Morón – Teatro Morón

  • 25 de octubre, a las 20 hs en CABA - "Chacarerean Theatre"

  • 14 de noviembre, a las 21 en Plottier – Teatro "El Zaguán"

  • 15 de noviembre, a las 21 en Cipolletti – Centro Cultural Roberto Abel Cipolletti

  • 16 de noviembre, a las 20 en Neuquén – Casino Magic

