El comediante Pablo Molinari llega a Casino Magic de Neuquén, con su nuevo espectáculo “Demasiado”, un unipersonal de stand up que invita a reírse de la vida moderna y sus excesos. Con su característico humor observacional, el show propone una hora de reflexiones, manías y situaciones cotidianas llevadas al extremo.

“Demasiado” es un espectáculo pensado para quienes sienten que hoy todo está “pasado de rosca”: la tecnología, los ruidos, la gente e incluso uno mismo. Molinari desarma lo cotidiano con precisión quirúrgica hasta dejarlo en evidencia, logrando que el público se reconozca y se ría de sus propias obsesiones. “Ideal para los que tienen la cabeza llena de pestañas abiertas y no encuentran en su cerebro el botón de pausa”, adelanta el artista sobre esta nueva propuesta.

¿Cuándo y donde se podrá disfrutar del show?

El show se presentará en distintas ciudades del país, con el siguiente cronograma confirmado:

7 de septiembre a las 20 hs en Paraná – "La Vieja Usina"

12 de septiembre a las 21 en Rosario – Plataforma "Lavardén"

13 de septiembre a las 21 en Santa Fe – Centro Cultural "Roma"

26 de septiembre a las 21 en Lomas de Zamora – "Dandelión Teatro Bar"