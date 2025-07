Wanda Nara protagonizó un nuevo episodio de fuerte controversia al descubrir que su exesposo, Mauro Icardi, había personalizado sus nuevos botines con las iniciales de los hijos que tiene con la actriz China Suárez. La mediática reaccionó de manera enérgica y compartió en Twitter un mensaje que calificaba a Rufina, Magnolia y Amancio como “sanguijuelas”, lo que desató una verdadera tormenta en las redes sociales.

El mensaje que Wanda retuiteó decía: “Qué insulto poner a tus propios hijos a la misma altura de las tres sanguijuelas de tu amante. Qué vergüenza das como padre Icardi, otra vez la sangremoncha usando a sus tres cuotas alimentarias para sacarle plata a otro macho”. Este comentario fue publicado el viernes por la tarde y rápidamente generó un fuerte rechazo público.

Numerosos usuarios expresaron su indignación ante la actitud de Wanda, cuestionando la agresividad hacia los niños, quienes no tienen responsabilidad en los conflictos adultos. Entre las críticas se destacaron mensajes como: “Decirle ‘sanguijuela’ a unos nenes que no tienen nada que ver describe muy bien a quien escribe el tuit y a quien retuitea”, “¿Tan minúsculo cerebro tenés que la única manera de atacar a la China es tratando así a esos hermosos niños?” y “La nefasta de Wanda dando RT a insultos contra niños. ¡¡No se puede caer más bajo por despecho!!”.

Wanda Nara se encuentra actualmente en Cerro Bayo junto a sus hijos, donde hizo una producción especial en la nieve y habló sobre su presente y su futuro. En esa charla también se refirió a la relación con Mauro Icardi, con quien estuvo casada durante una década y de quien se separó hace casi un año.

Respecto a los motivos de la ruptura, Wanda explicó: “A él le costó mucho la separación. Yo hice el duelo estando a su lado. Lo hablamos muchas veces y él siempre sintió que iba a poder recuperar a la familia o recuperarme. Tres años intenté recuperar la confianza en él, pero no pude. No me arrepiento, porque si no me hubiera dado esa oportunidad, me hubiera quedado la duda. La familia que teníamos merecía una y mil oportunidades más, pero no se dio”.

Consultada sobre la posibilidad de mantener una relación cordial con Icardi, fue tajante: “Una buena relación llega cuando las dos partes pueden soltar de verdad. Él se va a calmar cuando pueda entender que estamos realmente separados. Nosotros teníamos una historia muy fuerte juntos, muchos proyectos que cumplimos y muchos por cumplir, pero si la separación no la trabajás con alguien o no te das el tiempo para el duelo, la herida se hace cada vez más grande y se transforma en enojo. Creo que ese enojo esconde tristeza”.

Este nuevo capítulo pone en evidencia la difícil convivencia mediática entre Wanda Nara y China Suárez, que continúa generando repercusiones públicas y debates sobre los límites en las disputas familiares expuestas en las redes sociales.