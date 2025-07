A un mes de separarse de Gianinna Maradona, Daniel Osvaldo ya tiene nueva novia

A poco más de un mes que Gianinna Maradona le pusiera punto final a su relación con Daniel Osvaldo, los chimenteros aseguraron que el exfutbolista ya estaría rehaciendo su vida, con una mujer que conoció cuando estaba en pareja con la hija del Diez.

Fue justamente en LAM, en donde Pepe Ochoa dio los detalles del nuevo romance de Osvaldo y contó que la pareja ya se muestra públicamente en redes sociales.

“Está en un vínculo, Daniel Osvaldo, con una chica llamada Luna. Se conocieron porque ella es modelo", reveló y sumó: "Ella ya muestra fotos y todo, pero me cuentan algo y entonces yo empecé a atar fechas y parece que se cruzan las historias con Gianinna Maradona”.

Osvaldo y Maradona finalizaron su relación tras una fuerte pelea, con gritos y asistencia de terceros. Según contaron en LAM, el detonante de la crisis entre ambos habría sido el golpe que el exfutbolista le dio a su hijo: "Luego del episodio que sucedió con el menor, el cachetazo, ella intentó más o menos meterle onda y él se puso muy tóxico”.

“Gianinna lo sacó de la casa a los gritos de donde viven en Benavidez. Fue un escándalo mal, él no se quería ir, no se quería separar. Y Gianinna, después de tres horas (de querer sacarlo), los vecinos tuvieron que interceder”, relató Pepe Ochoa en su momento, y luego agregó: “El tipo se termina retirando del barrio, un escándalo total. Y, obviamente, lo que me cuentan es que ella le gritaba que nunca más la vuelva a buscar”.