“No está, pero sigue haciendo historia”: el conmovedor recuerdo del hijo de la “Locomotora” Oliveras

Alejandro, uno de los hijos de Alejandra “Locomotora” Oliveras, eligió hablar públicamente por primera vez tras la muerte de su mamá. A tres semanas de aquel lunes 28 de julio en que la ex boxeadora falleció luego de semanas internada en terapia intensiva a causa de un ACV, el joven apareció en A la Tarde (América) para recordar a la campeona y contar cómo atraviesa el duelo.

El motivo de la entrevista estuvo ligado a la reciente aparición de Locomotora en la serie En el Barro, producción de Sebastián Ortega que estrenó en Netflix y donde ella se animó a debutar como actriz. Verla en pantalla, en un registro tan distinto al boxeo, generó una mezcla de orgullo y conmoción en su hijo.

“Es un poco raro verla ahí porque no es un contexto donde ella se movía. Es alucinante, me encanta la serie y cómo se desarrolla ella, sigue fiel a su personalidad”, expresó Alejandro por videollamada. Agregó con emoción que “fue la primera vez que se la vio en pantalla en una serie, no en boxeo”.

Más allá del golpe que significó su partida a los 47 años, Alejandro también habló de lo que los unía. “Estábamos muy conectados. Trabajaba con ella y estaba al tanto de todos sus proyectos y en este estaba muy emocionada, nunca estuvo nerviosa”, contó sobre la ex boxeadora.

Según relató, el deseo de Locomotora era seguir explorando el camino de la actuación, un universo nuevo que le despertaba ilusión. “Quería incursionar en este mundo de la ficción porque uno de sus sueños era que se haga la historia de su vida y fue como un pie hacerse más conocida en ese ámbito”, dijo.

El recuerdo de Alejandro se detuvo también en la pasión y el empuje con los que su mamá encaraba cada desafío, dentro y fuera del ring. Esa energía que Locomotora contagió a tantas personas, aseguró, la acompañó hasta el final. “Estoy orgulloso de todo lo que hizo. Ya no está, pero sigue haciendo historia”, cerró el hijo de Oliveras, conmovido.