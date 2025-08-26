“Todo muy turbio”: Se destapó quién es el nuevo novio de Wanda Nara y a qué se dedica

Wanda Nara volvió a quedar envuelta en rumores de romance, y cómo no podía ser de otra manera, se encendió la polémica. Es que se filtraron detalles sobre su supuesto nuevo amor y el panorama no sería para nada positivo.. En SQP (América TV), los panelistas aseguraron que la empresaria no solo habría iniciado un vínculo sentimental, sino que también estaría recibiendo costosos obsequios de su flamante pareja.

Fue Majo Martino quien terminó revelando el nombre de este nuevo hombre que apareció en su vida. Se trata de Martín Migueles, un vecino de Nordelta que habría comenzado a frecuentarla en los últimos meses. Según contó la periodista, el hombre fue visto muy cerca de la conductora de MasterChef Celebrity y hasta le habría regalado una pulsera de oro y brillantes que ella mostró en redes sociales. “La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él”, explicó Martino, alimentando las sospechas.

Pero lo que parecía ser un romance común terminó derivando en una trama mucho más compleja. Martín Migueles, según la información del ciclo, sería socio de Elías Piccirillo, quien le trajo dolores de cabeza a Jésica Cirio durante su relación que terminó en un escándalo cuando fue detenido por cohecho. “La vivienda, ubicada en Nordelta, fue entregada al hombre como parte de pago de una deuda que el empresario mantenía con él. La casa está embargada, pero el señor es quien le lleva la comida a la cárcel todos los días a Piccirillo”, relató la panelista, dejando en evidencia un trasfondo delicado.

Lo que llamó aún más la atención es que este propio hombre, de acuerdo a Majo Martino, habría comentado en su entorno que mantiene encuentros con Wanda Nara desde hace un tiempo. Incluso, en videos que ella compartió en sus redes se habría filtrado su voz, como contundente prueba de que esto es real. “En los videos que subió Wanda está la voz de este chico cantando un tema y es la voz de él”, detalló la periodista.

Pero como si todo esto no fuese suficiente, la polémica no termina ahí. Según trascendió, Martín Migueles no estaría soltero, ya que tendría pareja, una mujer llamada Paola Sainz. Ese dato provocó la reacción de Yanina Latorre, quien no dudó en opinar con ironía: “Wanda tiene una puntería para levantar tipos”, disparó en pleno aire.