La tierna confesión de amor de Nico Occhiato a Flor Jazmín Peña por su cumpleaños: “El resto de mi vida…”

Las redes sociales suelen ser el escenario donde los famosos dejan ver su costado más íntimo, y esta vez fue Nico Occhiato quien emocionó a todos con una declaración pública de amor hacia Flor Jazmín Peña. Con motivo del cumpleaños de su pareja, el conductor abrió su corazón en Instagram y le dedicó un extenso mensaje repleto de amor que emocionó a todos.

El texto, que rápidamente generó repercusión, dejó en claro que el vínculo entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña atraviesa uno de sus mejores momentos. “Hoy cumpleaños la mujer más increíble de este planeta. La más luminosa, la que contagia alegría y la que siempre se encarga de generar momentos hermosos a cada persona que tiene cerca”, escribió, iniciando un saludo que conmovió tanto a sus seguidores como a los de la influencer.

Con la naturalidad que lo caracteriza, el conductor no dudó en remarcar lo mucho que cambió su vida desde que están juntos: “Desde que estamos juntos me hace cada día más feliz, porque es la persona que más me hace reír, con la que más me divierto, con la que me encanta charlar de todo porque me puedo abrir, profundizar y aprender de su manera de ver la vida, de su valentía y de su inteligencia”.

El momento más fuerte de la dedicatoria llegó cuando Nico Occhiato hizo una promesa que muchos interpretaron como un guiño a un futuro en común. “Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y construir todo”, aseguró, dejando en claro que sus planes están ligados a Flor Jazmín Peña y que su amor aún tiene muchas metas por cumplir.

El gesto no pasó desapercibido, ya que, como suele ser habitual, los seguidores de ambos quedaron enloquecidos con la demostración de amor de él. Es que no suele mostrarse muy cercano a las confesiones de este tipo.

De este modo, dejó demostrado que lo que comenzó como una sociedad laboral, con ambos bailando juntos y luego luciéndose en Nadie Dice Nada, terminó convirtiéndose en una de las historias de amor más comentadas del último tiempo. Con esta declaración pública, Nico Occhiato dejó en claro que lo suyo con Flor Jazmín Peña no solo es presente, sino un proyecto de vida compartido que promete seguir creciendo.