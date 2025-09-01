Karina Iavícoli reveló quién es el famoso que canceló su casamiento: el motivo

La noticia sorprendió al mundo del espectáculo cuando se supo que un casamiento muy esperado no llegará a concretarse en la fecha anunciada. El protagonista de esta historia es Facundo Ventura, hijo de Luis Ventura, quien había comunicado que en diciembre daría el “sí” junto a su pareja, Daniela. Sin embargo, todo cambió en las últimas horas.

La periodista Karina Iavícoli fue la encargada de contar lo ocurrido en el programa Infama. Allí relató que, pese a que todo estaba en marcha para la celebración, Facundo Ventura tomó la decisión de postergar la boda. Según la información, el joven está en pareja hace tres años y el casamiento era un paso lógico en su historia de amor.

Iavícoli explicó que, al consultarle directamente por los motivos, Luis Ventura le dio una respuesta que generó sorpresa. “Él me dijo que no encuentran el salón de sus sueños”, aseguró la periodista, dejando en claro que esa fue la justificación oficial que transmitió el hijo del reconocido conductor.

La explicación no terminó de convencer a todos en el estudio. Fue Laura Ubfal quien lanzó una frase cargada de suspicacia: “¡Qué excusa eh! ¡Facundo! ¿Qué pasó?”. Su comentario abrió la puerta a especulaciones y dejó en el aire la posibilidad de que el verdadero motivo sea otro.

A su vez, Oliver Quiroz también aportó un comentario crítico al respecto. “Ahora organizan una tremenda fiesta como los Martín Fierro ¿y no pueden organizar un casamiento? Para mí va a tener que romper una alcancía y pagar un salón que no habrá conseguido de canje”, opinó el periodista, poniendo en duda la versión oficial.

Lo cierto es que, más allá de las sospechas y las bromas, lo confirmado es que el enlace no se realizará en diciembre como se había planeado. El propio Facundo Ventura se encargó de dejar en claro que su relación con Daniela sigue en pie, pero que el casamiento deberá esperar hasta encontrar el lugar adecuado.

La noticia genera interés no solo porque involucra a una figura vinculada al mundo del espectáculo, sino también por el apellido Ventura, siempre asociado a polémicas y titulares. En este caso, el episodio vuelve a poner a la familia en el centro de la escena mediática.

Por ahora, queda la incógnita de cuándo finalmente se llevará a cabo la boda. Mientras tanto, Facundo Ventura y Daniela continúan juntos, atravesando un momento de exposición inesperada, y dejando a todos a la expectativa de la próxima fecha que anunciarán.