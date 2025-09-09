La inesperada confesión de L-Gante sobre lo que siente por Evangelina Anderson: “Algo me…”

El ida y vuelta entre L-Gante y Evangelina Anderson dejó de ser un simple rumor de redes para transformarse en noticia. En medio de su reciente separación de Martín Demichelis, la modelo viajó a Cancún para tomarse unos días de descanso y compartió varias postales en microbikini que encendieron la atención de sus seguidores. Lo que pocos esperaban era la reacción del cantante de cumbia 420, que dejó likes en más de una publicación.

El gesto en las redes no tardó en divulgarse, sobre todo porque no fue algo aislado. Horas más tarde, Evangelina Anderson volvió a mostrar parte de sus vacaciones y publicó una foto en un jacuzzi repleto de espuma. Allí también apareció la reacción del músico, avivando la idea de que su interés va más allá de una simple admiración.

Con esos movimientos en agenda, la consulta era inevitable. Y cuando le tocó enfrentarse a las cámaras de Puro Show, L-Gante no eligió el silencio ni la evasiva. Con su estilo frontal, blanqueó qué hay detrás de cada interacción. “Uno cuando da like es porque algo le gusta”, reconoció sin vueltas, dejando abierta la puerta a la interpretación.

El conductor fue más allá y quiso saber qué opinión tenía de Evangelina. La respuesta no tardó en llegar: “Una bella mujer”, dijo el cantante, fiel a su tono espontáneo. La declaración, breve pero contundente, alcanzó para que el tema volviera a instalarse con fuerza en la agenda mediática.

Lo curioso es que, en medio de la charla, L-Gante se enteró de un dato que hasta entonces desconocía: que Evangelina Anderson es prima de Wanda Nara, con quien él mismo estuvo vinculado sentimentalmente. “No lo sabía”, admitió entre risas, sorprendido por la conexión inesperada que une a las dos mujeres.

Más allá de si se trata de un juego mediático o de un interés real, lo cierto es que los likes de L-Gante despertaron intriga. En paralelo, Anderson atraviesa una nueva etapa personal tras el final de su matrimonio y, por lo pronto, se muestra enfocada en sus hijos y en sus compromisos laborales.

La historia suma condimentos: un cantante que no teme dejar señales en redes, una modelo recién separada y un vínculo indirecto con Wanda Nara que agrega un condimento extra a la trama. El tiempo dirá si queda en anécdota o si es el inicio de algo más.