El "Flaco" Pailos y Carla Dogliani presentan su show “Pollerudo” en Neuquén

Este martes, Carla Dogliani y el "Flaco" Pailos estuvieron como invitados en el programa “República NQN”, que se transmite por el canal de streaming Versus, para presentar su espectáculo “Pollerudo”, una comedia que recorre los vínculos de pareja, la convivencia y las situaciones cotidianas con un fuerte tono humorístico y una mirada descontracturada.

Durante la entrevista, los artistas compartieron anécdotas del show, que ya viene recorriendo distintos puntos del país desde el mes de mayo. “La risa une, incluso a las parejas a punto de separarse”, bromeó el "Flaco" Pailos, quien destacó que “Pollerudo” es un espectáculo para todos los públicos, donde el humor funciona como una herramienta para reírse de uno mismo.

En cambio, Carla Dogliani, actriz y comediante cordobesa reconocida por sus personajes virales en redes sociales, explicó que el show busca desmitificar la "grieta" entre hombres y mujeres a través de situaciones en las que el público se ve reflejado: desde la convivencia diaria hasta los viajes en pareja.

“La gente se ríe porque nos pasan a todos estas cosas, desde el tema de las toallas, el baño compartido, hasta los viajes en ruta con las paradas obligadas”, contó entre risas. Uno de los momentos más festejados del show es cuando Carla interpreta a sus personajes icónicos: “la esposa del Pejo”, una mujer de clase popular con muchos hijos, y Janet, una “concheta de Nordelta” obsesionada con el dinero.

Por su parte, el "Flaco" Pailos aporta sus clásicos monólogos, cuentos de borrachos y observaciones sobre la vida cotidiana en pareja, con el estilo que lo caracteriza. “No les resolvemos los quilombos, pero al menos los hacemos olvidar un rato de ellos”, expresó el humorista, quien celebra más de 40 años de trayectoria y sigue vigente con público de todas las edades.

¿Cuáles son fechas de las funciones de “Pollerudo” en el Alto Valle?