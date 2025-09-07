La promesa millonaria de Wanda Nara a Maxi López si gana Masterchef

Durante años, cada cruce entre Wanda Nara y Maxi López estuvo marcado por peleas y reproches. Esta vez, sin embargo, la historia fue distinta: un simple chat privado derivó en una promesa explosiva y en el dato más comentado de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Es que, tras mucho tiempo de tensiones, la relación entre ellos encontró cierta calma y hoy pueden hasta bromear públicamente.

Todo salió a la luz cuando la empresaria compartió en Instagram parte de la charla que tuvo con el exfutbolista, quien será uno de los participantes confirmados del reality. Con humor y cierta complicidad, Maxi sorprendió al contar que ya estaba practicando para las pruebas de cocina. “Boluda, estoy haciendo pan casero, nunca en la vida… vamos a ver cómo me sale”, escribió.

Wanda, incrédula, le respondió en el mismo tono: “Nunca imaginé leer este mensaje de vos. #tushijosorgullosos. Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la champion y Santa Bárbara. Pedile al chat GPT recetas originales”. La frase se viralizó de inmediato y fue interpretada como una prueba de que el vínculo entre ambos logró cambiar de clima.

Lejos de achicarse, Maxi López insistió con su relato culinario y mostró parte de su entrenamiento. “Carne, lentejas y brócoli, toy a full ehhh”, aseguró. Fue entonces cuando Wanda Nara decidió ponerle picante al asunto y le contestó: “La conductora no puede hablar mucho con los participantes. Seguí practicando. No busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo. Pensá que cada plato es una final”.

La referencia a la casa de Santa Bárbara, aquella propiedad que fue centro de disputas legales tras su separación en 2013, funcionó como guiño a un pasado conflictivo que hoy parece quedar en un terreno más distendido. Lo cierto es que, en medio de su propia batalla mediática con Mauro Icardi, Wanda Nara logró mostrar que con Maxi López encontró un punto de equilibrio, lo suficiente como para reírse de viejas batallas y transformarlas en chistes.

Con la confirmación de su participación en MasterChef Celebrity, el exfutbolista se suma a una edición que promete alto voltaje. Y el ida y vuelta con Wanda ya encendió la previa, demostrando que incluso detrás de una competencia de cocina, la historia personal de la conductora seguirá generando titulares.