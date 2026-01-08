Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, madre de tres hijos y poeta, fue asesinada durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota. Su madre, Donna Ganger, confirmó la identidad de la víctima mientras continúan las investigaciones federales y estatales sobre el incidente.

Ciudadana estadounidense, Renee nació y creció en Colorado Springs. Estuvo casada con el comediante Timothy Macklin, quien falleció en 2023. Donna Ganger aseguró que su hija no participó en protestas contra ICE y opinó que "probablemente haya estado aterrorizada" en el momento de los hechos, calificando su muerte como "algo estúpido".

El incidente ocurrió durante un operativo en Minneapolis, la ciudad más grande de Minnesota, donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó la detención de más de mil migrantes, incluidos ciudadanos de Ecuador, México y El Salvador. Solo el lunes de esa semana se arrestaron a más de 150 personas, en la mayor operación migratoria del año.

La madre de Renee destacó su carácter: "sumamente compasiva", "afectuosa, comprensiva, cariñosa y un ser humano increíble". También la describió como "una de las personas más amables que he conocido".

Los dichos del presidente de EEUU Donald Trump

El presidente Donald Trump reaccionó al hecho calificando a Renee como una "agitadora profesional" y alegó que el agente de ICE disparó en "defensa propia" tras que ella "tentara agresivamente" a un oficial. En contraste, congresistas demócratas denunciaron que la mujer fue asesinada por los agentes.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, escribió en la red social X que "una de estas violentas alborotadoras armó su vehículo e intentó atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos, un acto de terrorismo doméstico".

Testigos presenciales protestaron frente al cordón policial, gritando "¡Vergüenza!" y usando silbatos en señal de rechazo. El comandante Gregory Bovino, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, estuvo presente durante las manifestaciones.

Las imágenes grabadas muestran que Renee bloqueaba el paso de camionetas sin patente de ICE en protesta contra la ley antimigratoria. Cuando intentó retirarse, varios agentes la rodearon y uno disparó tres tiros que le causaron la muerte.

Este caso recuerda otros incidentes similares: en septiembre pasado en Chicago, un mexicano de 38 años murió tras ser baleado por agentes de ICE bajo la acusación de intentar usar su vehículo contra ellos. En octubre, un hondureño falleció atropellado en Virginia al huir de oficiales migratorios.

Quién era Renee Nicole Good, mujer muerta en operativo migratorio en Minnesota

El contexto político en Minnesota es tenso, con el gobernador Tim Walz anunciando que no buscará un tercer mandato en medio de escándalos por fraudes millonarios en programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí. Además, se planea el envío de dos mil agentes federales a Minneapolis para arrestos masivos de inmigrantes, especialmente de la comunidad somalí y otros grupos.

El recuerdo de la muerte de George Floyd en 2020 en Minneapolis sigue vigente, un suceso que provocó protestas masivas en Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial, mostrando una ciudad en constante debate sobre justicia y derechos civiles.