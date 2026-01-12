Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1, volvió a estar en el centro de la atención mediática tras compartir en su cuenta de Instagram una imagen que generó múltiples especulaciones sobre su vida sentimental. En la publicación, que muestra una serie de momentos de sus vacaciones, aparece Maia Reficco, una actriz de 25 años, luciendo un casco que pertenece al deportista.

Maia Reficco nació en Boston, Massachusetts, pero se crió en Argentina desde los 7 años. Proveniente de una familia con fuerte vínculo artístico, ha desarrollado una carrera destacada en Estados Unidos, participando en series, películas y obras de Broadway. Su presencia en la publicación de Colapinto despertó rápidamente rumores sobre un posible romance.

Los mensajes que iniciaron el fuego del amor

El mensaje que acompañó la publicación fue: “Lindo verano para ser un ‘deportista de alto rendimiento’!!!! Todo readyyy ahora si q empieza el 2026!!!!!!!! 🙂‍↔️👍🏼🇦🇷🇺🇾”, junto a imágenes que capturan sus días en Buenos Aires y Punta del Este. Entre las fotos, la décima muestra un primer plano de Maia usando el casco, con especial atención en su mirada.

La actriz respondió a esta imagen con un comentario que se volvió viral este verano: “Qué puedo saber yo”, dejando abierta la interpretación sobre la naturaleza de su vínculo con Colapinto.

Vale recordar que días antes, Maia había publicado en sus redes sociales fotos de su verano en Buenos Aires con la frase “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”, ironizando sobre sus días de descanso. El piloto, al compartir su foto, parafraseó esta frase, reforzando la conexión entre ambos.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre si se trata de una relación sentimental, una amistad cercana o alguna otra forma de vínculo. Sin embargo, el gesto público del piloto y la respuesta de la actriz mantienen el interés de sus seguidores y la prensa.