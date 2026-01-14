En medio de la reciente aparición de mujeres que afirman haber tenido encuentros con Luciano Castro, Griselda Siciliani decidió referirse públicamente a la situación y despejar los rumores que circulan sobre su relación amorosa.

La actriz eligió el programa Los Ángeles de la Mañana para dialogar con Ángel de Brito y aclarar las versiones que indicaban una posible separación. A través de un intercambio de mensajes, Siciliani negó rotundamente estar separada de Castro, aunque explicó el origen de la confusión: “Tal vez lo haya dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mar del Plata”.

Siciliani en su mejor momento laboral no tanto amoroso

A pesar de estar en el centro de atención por el escándalo que involucra a su pareja, la actriz atraviesa un momento destacado en su carrera. Reveló que se encuentra preparando nuevos proyectos y que comenzará a filmar dentro de diez días, mientras finaliza su participación en la serie de Moria Casán, La One.

Griselda Siciliani aclara su relación con Luciano Castro y proyectos futuros

Respecto a las versiones que vinculan a Castro con infidelidades, Siciliani se mostró sincera y expresó: “Es demasiado todo. Mientras, voy pensando en todas estas cositas que pasan. Pero está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora, todo sigue tranqui”.

En definitiva, la actriz mantiene firme su postura frente a los rumores y continúa enfocada en su carrera artística, dejando claro que su relación con Luciano Castro sigue vigente pese a la exposición pública y las controversias recientes.