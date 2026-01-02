Victoria Jones, hija menor del reconocido actor Tommy Lee Jones, fue hallada muerta en la madrugada del 1° de enero en un hotel ubicado en la calle Mason, en San Francisco, California. Tenía 34 años y había incursionado en la actuación desde muy joven, siguiendo los pasos de su padre.

El Departamento de Policía de San Francisco informó que recibió un llamado por una emergencia médica a las 3:14 a. m. en el hotel Fairmont. Al llegar, encontraron a Victoria sin signos vitales en un pasillo del piso 14. A pesar de los esfuerzos médicos y la realización de RCP en el lugar, no fue posible salvarla.

Actualmente, la Oficina del Médico Forense está a cargo de la investigación para determinar las causas del fallecimiento, aunque hasta ahora no se han divulgado detalles adicionales.

Estrella fugaz en cine

La identidad de la víctima se confirmó horas después: Victoria Kafka Jones, hija de Tommy Lee Jones y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley. Su carrera actoral comenzó con un pequeño papel en Hombres de Negro II (2002). Además, participó en la serie One Tree Hill (2003) y en la película Los Tres Entierros de Melquíades Estrada (2005), dirigida por su padre.

Tras estas experiencias, decidió alejarse del mundo actoral y mantuvo un perfil bajo, aunque en ocasiones acompañó a su padre en eventos públicos y alfombras rojas. En 2014 estuvo con él en el Festival de Cannes, y en 2017 lo acompañó en el Festival Internacional de Cine de Tokyo, donde Tommy Lee Jones presidió el jurado.

Según reportes judiciales, Victoria enfrentó problemas legales en 2025, siendo arrestada en tres ocasiones. En abril fue detenida en el condado de Napa por obstrucción a un agente, consumo y posesión de sustancias controladas. Posteriormente, en mayo y junio, fue arrestada nuevamente por cargos relacionados con agresión doméstica y abuso a ancianos. En todos los casos se declaró inocente y fue liberada bajo fianza.

Tommy Lee Jones estuvo casado tres veces. Su primer matrimonio con Kate Lardner, entre 1971 y 1978, no tuvo descendencia. Con Kimberlea Cloughley, su segunda esposa, tuvo a Victoria y a su hermano Austin, ambos vinculados al ámbito artístico. Austin, de 43 años, además de actuar se dedica a la composición musical.

Victoria tenía 14 años cuando trabajó con su padre en Los Tres Entierros de Melquíades Estrada. En una entrevista en 2006, Tommy Lee Jones recordó: "Es una buena actriz, tiene su tarjeta del SAG y habla un español impecable porque desde que era bebé su niñera le hablaba en español y nosotros en inglés". También rememoró con humor una anécdota sobre un día en que Victoria no quería levantarse para filmar y la despidió momentáneamente: "Le dije que estaba despedida, que eso era todo, y me fui; pero el personal de producción la despertó y la llevó rápidamente al set justo a tiempo, así que el despido no duró mucho".

Desde 2001, Tommy Lee Jones está casado con Dawn Laurel-Jones, fotógrafa y su actual compañera. Ella estará a su lado en este difícil comienzo de 2026 tras la inesperada pérdida de su hija Victoria.