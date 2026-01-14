La aparición de Alberto Cormillot con un cuello ortopédico sorprendió a todos durante su participación en la radio y rápidamente encendió la preocupación entre sus compañeros y oyentes. La imagen del reconocido médico con este particular “nuevo look” no pasó desapercibida y derivó en especulaciones sobre su estado de salud.

Lejos de dramatizar la situación, Alberto Cormillot decidió tomarse el episodio con humor y fue él mismo quien explicó lo sucedido al aire. “Me chocaron de atrás el auto y tuve el golpe, un latigazo en el cuello”, contó, intentando bajar el nivel de alarma y dejando en claro que se trató de un accidente leve.

El médico detalló que deberá usar el cuello ortopédico durante un tiempo prolongado. “Lo voy a tener un par de meses… No es incómodo, al contrario. Es cómodo porque te alivia el dolor y no te deja hacer ningún movimiento que sea inconveniente”, explicó, mostrando tranquilidad y adaptación a la situación.

Además, Alberto Cormillot se tomó unos minutos para explicar las diferencias entre los distintos tipos de collares cervicales. “Están los duros y estos que son de una espuma fuerte. Limitan el dolor, pero no molestan”, aclaró, aportando información médica incluso en medio de su experiencia personal.

Fiel a su estilo, el integrante de Cuestión de peso, el programa que se emite por El Trece, cerró su explicación con una broma. “Duermo con el cuello también. Creo que no lo voy a dejar de usar, es la nueva tendencia”, lanzó, provocando risas y alivio entre sus compañeros.

Por su parte, el diario Clarín se comunicó con Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, quien aportó más detalles sobre lo ocurrido y llevó aún más tranquilidad. La nutricionista confirmó que el golpe no fue grave y que se están tomando las precauciones necesarias.

“Fue algo menor… Tuvo un latigazo en el cuello. El efecto latigazo es cuando te chocan de atrás y la cabeza va para delante y vuelve”, explicó Estefanía Pasquini, describiendo el mecanismo de la lesión de manera clara y didáctica.

Finalmente, la pareja del médico reveló que él había intentado minimizar el dolor en un primer momento. “Se estaba bancando el dolor. Yo creo que pensó que en unos días se le pasaba, pero no… Mejor prevenir y estar atentos”, concluyó, dejando en claro que Alberto Cormillot se encuentra bien y en proceso de recuperación.