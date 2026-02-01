Maxi López contó cómo eran sus charlas íntimas con Lionel Messi cuando estaban juntos en Barcelona

Hay vínculos que se construyen en silencio, lejos de los flashes y de los títulos. Así describió Maxi López la relación que mantuvo con Lionel Messi durante el tiempo en que compartieron plantel en Barcelona, cuando el hoy capitán campeón del mundo daba sus primeros pasos en la élite del fútbol europeo.

El recuerdo surgió de manera espontánea en MasterChef Celebrity, cuando una pregunta inesperada lo llevó a abrir una puerta poco transitada de su pasado. Allí, Maxi López se animó a hablar de una convivencia cotidiana marcada más por la amistad que por la competencia profesional.

Ambos coincidieron en el FC Barcelona entre 2005 y 2006, una etapa de transición para Messi y de adaptación para Maxi López. En ese contexto, lejos del vestuario y de los entrenamientos, comenzaron a compartir tiempo puertas adentro, generando un vínculo que se fortaleció con rutinas simples.

La escena que describió está lejos de cualquier postal glamorosa. Tardes largas, charlas distendidas y planes caseros eran parte de ese mundo compartido. Juegos de PlayStation, asados improvisados y conversaciones sobre la vida fueron el terreno donde se dio esa cercanía, sin cámaras ni micrófonos de por medio.

El momento televisivo tuvo un tono relajado, con intervenciones que fueron llevando el relato hacia ese costado íntimo. “¡Nos ve Messi! Vos Maxi sos muy amigo de él, ¿escuchaste sus declaraciones?”, le preguntaron en el programa. La respuesta fue directa: “Si, de siempre, olvídate. Antonela le gusta también”.

La charla siguió por ese camino cotidiano, lejos del mito. Ante la consulta sobre si mantenían contacto, Maxi López respondió entre risas: “Me dice ‘tenés que mejorar en esto, en lo otro’”. Un intercambio que expone una relación natural, sin solemnidad, marcada por la confianza de los años compartidos.

Cuando le pidieron alguna anécdota más profunda, eligió poner un límite. “Sí, hay alguna, pero no se cuenta. Hay que cuidarlo al 10”, aclaró, dejando en claro que hay historias que prefieren quedar en el ámbito privado.

Aun así, hubo lugar para un recuerdo más doméstico. “Mucho tiempo pasaba en la casa de Maxi jugando a la PlayStation y cocinaba Napo, tu mejor amigo”, recordaron al aire. La confirmación llegó enseguida: “Napo, es verdad. Había asado, había Play y lamentablemente nos ganaba siempre el más chiquito”.

Lejos de la épica futbolera, el relato dibujó una postal distinta de Lionel Messi y Maxi López: dos jóvenes argentinos compartiendo tardes comunes en Barcelona, hablando de la vida y construyendo una amistad que, con el paso del tiempo, se mantuvo intacta en la memoria.