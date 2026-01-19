El mundo del espectáculo se vio sacudido por un rumor que nadie imaginaba y que comenzó a circular con fuerza durante el fin de semana. La inesperada versión sobre un supuesto romance entre Julieta Ortega y Juan Román Riquelme se instaló rápidamente y generó sorpresa tanto en la farándula como en el ambiente deportivo, por tratarse de dos figuras de universos muy distintos.

La información tomó mayor relevancia cuando fue abordada en Puro Show, el ciclo de El Trece, donde aseguraron que el rumor era reciente y que había comenzado a comentarse hacía apenas unos días. En el programa remarcaron el bajo perfil de Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, lo que volvió aún más llamativa la versión que lo vinculaba sentimentalmente con la actriz.

Ante la repercusión mediática, Julieta Ortega fue interceptada por cronistas en la vía pública y decidió responder. Aunque negó de manera directa estar iniciando una relación amorosa, sus gestos, silencios y expresiones corporales despertaron suspicacias. La incomodidad fue evidente y rápidamente se transformó en uno de los ejes del debate televisivo.

Uno de los momentos más analizados se dio cuando desde Puro Show le consultaron si Juan Román Riquelme la había pasado a buscar por su casa, un dato que había comenzado a circular con insistencia. La actriz se tomó unos segundos antes de responder, dudó y finalmente lo negó, dejando una sensación ambigua que no pasó inadvertida.

Frente a esa situación, Julieta Ortega explicó el motivo de su malestar. “Me da mucho pudor tener que contestar algo y hablar sobre una persona que ni idea. No es cierto nada de lo que dijeron”, afirmó. Además, aclaró que se encuentra instalada en Mar del Plata realizando temporada teatral, lo que haría imposible iniciar cualquier vínculo amoroso.

La actriz también remarcó que conoce a Juan Román Riquelme de manera casual, como a muchas otras personas del medio, y que no existe ningún tipo de relación personal. Según dejó en claro, lo que más le incomoda es tener que dar explicaciones públicas sobre alguien que, según su versión, no forma parte de su vida íntima.

Lejos de cerrar el tema, el cronista volvió a insistir con la pregunta inicial. En ese momento, Julieta Ortega reaccionó con sorpresa y algo de shock: “No, no… estoy sorprendida como todos ustedes”, respondió, dejando en evidencia que no esperaba verse envuelta en ese tipo de rumores.

Desde el piso de Puro Show analizaron que, si bien Julieta Ortega fue clara al desmentir el romance con Juan Román Riquelme, la incomodidad visible y la falta de ganas de profundizar mantuvieron viva la duda. Por ahora no hay confirmaciones, pero el rumor ya logró instalarse con fuerza y sigue generando repercusiones.