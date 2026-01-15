Hay frases que parecen definitivas hasta que el tiempo decide lo contrario. Lali Espósito lo había dicho sin vueltas, con humor y convicción, y esa declaración quedó grabada en la memoria colectiva. Por eso el anuncio que hizo en las últimas horas tomó por sorpresa incluso a quienes siguen de cerca cada paso de su vida personal.

La noticia llegó de manera directa, sin rodeos ni anticipo. Fue la propia Lali Espósito quien confirmó que se casa con Pedro Rosemblat, luego de una propuesta que ocurrió durante unas vacaciones que la pareja compartió lejos de la exposición cotidiana. El mensaje fue breve, pero contundente, y alcanzó para desatar una ola inmediata de reacciones.

El impacto se explica, en parte, por el contraste con lo que la artista había expresado tiempo atrás. En una charla televisiva, cuando comenzaron a circular versiones sobre un posible casamiento, Lali reaccionó con incredulidad y risa. “Ay, estás loca vos”, dijo primero, antes de cerrar el tema con una frase que parecía inamovible: “Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”.

En ese mismo intercambio, había dejado una puerta apenas entreabierta, aunque sin entusiasmo inmediato. “Hoy no, no hay planes... Nunca digo nunca a nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”, aclaró entonces, marcando una distancia clara entre el presente de aquel momento y cualquier proyección futura.

Algo cambió en el camino. La relación con Pedro Rosemblat se fue consolidando con gestos de acompañamiento mutuo, presencia constante y una complicidad que se volvió cada vez más visible. Lejos de los flashes forzados, la pareja mostró un vínculo sólido, con apoyo cruzado en proyectos laborales y una intimidad cuidada.

El anuncio del compromiso llegó a través de una publicación en redes sociales que no necesitó demasiadas explicaciones. “Nos casamos”, escribió Lali Espósito, acompañando la frase con imágenes que reflejan el clima de felicidad que atraviesan. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes, reacciones y celebraciones de colegas, amigos y seguidores.

Por ahora, no trascendieron detalles sobre la fecha ni el formato de la boda. No se habló de ceremonia, invitados ni planes concretos más allá de la confirmación del paso que decidieron dar. Y, fiel a su estilo, Lali Espósito eligió compartir solo lo esencial, sin convertir el anuncio en un espectáculo.

El recorrido entre aquella frase tajante y este presente ilusionado no se explica con un solo motivo. Quizás sea el resultado de un vínculo que maduró, de un momento personal distinto o, simplemente, de la decisión de permitirse cambiar de opinión. Lo cierto es que, esta vez, la artista no cantó sobre el amor: lo anunció con una sonrisa y una frase simple que dijo mucho más de lo que parecía.