El comentario duró apenas unos segundos, pero el efecto fue inmediato. Maxi López quedó en el centro de la polémica luego de referirse a Flor de la V de una manera que generó rechazo, correcciones en vivo y una rápida reacción en redes sociales. Lo que siguió no fue silencio ni esquive, sino una conversación privada que el exfutbolista decidió contar en detalle.

Todo ocurrió durante una charla distendida, cuando sus palabras fueron interpretadas como ofensivas y descontextualizadas. La corrección pública no tardó en llegar y el tema escaló más de lo que Maxi López esperaba. Con ese escenario, el ex jugador optó por dar un paso al frente y aclarar la situación directamente con la protagonista.

“Esta mañana (de viernes) hablé con Flor y le expliqué”, contó en diálogo con Martín Salwe, dejando en claro que no dejó pasar el tema ni lo resolvió por intermediarios. Desde el primer momento, buscó correrse del lugar de la polémica. “Yo no soy polémico, no quiero entrar en ningún tipo de terreno porque yo no soy así y me llevo bien con todos”, afirmó, marcando una distancia clara con la intención que se le atribuyó a sus dichos.

Consultado sobre si asumía haber cometido un error, Maxi López fue directo y no evitó la autocrítica. “Le pedí perdón si se sintió ofendida. No era por ahí… Me está pasando que muchas cosas las sacan de contexto, y no es lo que quiero compartir”, explicó, apuntando al recorte de sus palabras como el principal detonante del conflicto.

Lejos de dramatizar, el exfutbolista destacó el resultado del intercambio por sobre el episodio inicial. “Lo importante es que hablamos. Me deja tranquilo que ella esté tranquila, así que nada. Bien”, resumió, bajándole el tono a una situación que había crecido más de la cuenta.

Sobre cómo fue ese contacto, Maxi López precisó que eligió una vía directa y cuidada. “Hablé personalmente con ella, que me parece que es lo mejor. Llamada telefónica no. Hubo mensajes, así que lo importante es que está todo bien”, aclaró, dejando en claro que el objetivo fue despejar cualquier malentendido sin sumar exposición innecesaria.

En ese punto, también hizo un mea culpa más amplio sobre su presente mediático. “Yo estoy empezando en esto (del streaming en vivo) y la verdad que sí, a veces me equivoco, y si me equivoco pido perdón, y si alguien se sintió ofendido pido perdón, porque aparte no voy por ahí yo, o sea, no es lo que quiero”, sostuvo, reconociendo que la dinámica del vivo puede jugar malas pasadas.

El cierre de su explicación fue todavía más introspectivo. “A veces digo cosas y después pasan ideas que no son las que yo, o las que quise compartir o las que quiero compartir. Trato de adaptarme y trato de ir llevando las cosas con la mayor naturalidad, sin faltarle respeto a nadie, porque yo soy un pibe que me parece que es fundamental ser educado”, reflexionó.

Con esa charla privada y las aclaraciones públicas, el conflicto encontró un punto de calma. Flor de la V entendió la intención original, coincidió en que el comentario fue sacado de contexto y la tensión quedó atrás. Lo que empezó como un cruce incómodo terminó, al menos para ambos, en una conversación que puso las cosas en su lugar.