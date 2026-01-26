Las especulaciones finalmente llegaron a su fin y esta vez no hubo margen para la interpretación. Un video que se viralizó en redes sociales dejó en evidencia una escena contundente durante una nueva edición de La Bresh, la fiesta más convocante del circuito nocturno. Allí, dos figuras muy seguidas quedaron expuestas en una actitud íntima que confirmó lo que se venía comentando desde hace tiempo.

Las imágenes, captadas en el sector VIP del evento, muestran a Ángela Torres y Marcos Giles compartiendo un momento de extrema cercanía. Conversaciones al oído, risas cómplices, bailes pegados y besos marcaron una secuencia que rápidamente recorrió Instagram y TikTok, dejando en claro que el vínculo entre ambos va mucho más allá de una simple amistad.

El registro dura aproximadamente 27 segundos, pero fue suficiente para encender las redes y alimentar el interés del público. En ese breve fragmento se los ve relajados, cómodos y muy conectados entre sí, sin intentar ocultarse de las miradas ajenas. La naturalidad del momento fue clave para que el material se replicara a gran velocidad.

En cuanto al look, Ángela Torres llamó la atención con un mini vestido floral y anteojos de sol, fiel a su estilo fresco y canchero. A su lado, Marcos Giles eligió una remera blanca sin mangas y pantalones color caqui, un outfit relajado que encajó a la perfección con el clima festivo de La Bresh.

La química entre Ángela Torres y Marcos Giles resultó innegable. El lenguaje corporal habló por sí solo: él inclinado hacia ella de manera constante, gestos de cariño permanentes y una complicidad que excede cualquier vínculo casual. Las luces de neón rosadas y la música envolvente terminaron de crear el escenario ideal para este destape romántico.

Por su parte, Marcos Giles atraviesa uno de sus mejores momentos mediáticos. Oriundo de La Plata e hincha de Boca Juniors, el exfutbolista logró reconvertirse en una de las figuras más populares del streaming argentino, con participaciones en programas como “Algo va a picar” de Luzu TV y ciclos de Vorterix.

Con más de 900 mil seguidores en Instagram y más de 11 millones de likes en TikTok, Marcos Giles se ganó el apodo de “El Mito” gracias a sus videos virales. El vínculo con Ángela Torres ya había despertado rumores por los guiños públicos y el coqueteo constante en redes sociales.

Finalmente, el video íntimo terminó de confirmar lo que muchos esperaban. Sin comunicados oficiales ni declaraciones formales, Ángela Torres y Marcos Giles eligieron dejar que las imágenes hablen por sí solas y sellaron su romance ante la atenta mirada del mundo del espectáculo.