“No tomé nada”: con alcoholemia positiva culpó al alcohol en gel

Un hecho llamativo, pero que se ha repetido a lo largo de la pandemia son los falsos positivos en los test de alcoholemia derivados del uso "intensivo" del alcohol en gel para desinfectar superficies, en el marco de las medidas de limpieza derivadas de la pandemia de Coronavirus.

En este caso, un joven español fue el que se quedó completamente asombrado al realizarse el control en la ruta, y observar que superaba el límite permitido. Según explicó, es abstemio, no bebe nada de alcohol, por lo que no comprendía cómo había llegado a un valor de 0.36%.

El test de Iván P. B. fue realizado en una ruta de Asturias. Allí el joven se sometió al alcoholímetro creyendo que, como suele sucederle, el valor sería de 0.0. Sin embargo, el aparato marcó 0,36, superior al 0.25 permitido en la región.

“Yo ni siquiera sabía en cuánto estaba el límite para mí, porque siempre me da 0,0 y no me preocupo de eso”, aseguró el conductor, quien solicitó que le repitan el testeo.

En ese momento Iván le aclaró al agente que el aparato debía estar mal. “Yo no bebo alcohol. Entonces, muy amable, quizá al verme tan confuso, dijo que no me preocupase, que traería otro alcoholímetro por si aquel estaba averiado”, relató Iván, quien remarcó que el agente sacó otro medidor, lo desinfectó con un spray con alcohol delante de él, y se lo extendió.

El segundo testeo, realizado tan sólo un minuto más tarde, lanzó 0.04. Según indicó, la única explicación que se le ocurrió para explicar la diferencia es la modificación de limpieza de la boquilla. La primera la limpiaron con un gel hidroalcohólico que contiene un 70 % del alcohol, mientras que la segunda sólo recibió un spray. Por suerte para el conductor, los agentes le creyeron y lo dejaron pasar.

Tras la noticia, gran cantidad de conductores de la zona aseguraron que también solicitaron la repetición de los testeos, pero no todos tuvieron la misma suerte que Iván.