La tragedia ferroviaria ocurrida en el sur de España se agravó en las últimas horas. Las autoridades confirmaron que al menos 21 personas murieron y otras 25 resultaron gravemente heridas tras el descarrilamiento y choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, uno de los accidentes más graves registrados en los últimos años.

De acuerdo a la información difundida por la prensa española, el siniestro se produjo cuando una formación de la empresa Iryo, que viajaba desde Málaga hacia Madrid, descarriló por motivos que aún se investigan e invadió la vía contigua. En ese momento circulaba un tren Alvia de la empresa estatal Renfe, que cubría el trayecto Madrid–Huelva y que también terminó descarrilando tras el violento impacto.

El choque ocurrió este domingo en cercanías de la estación de Adamuz, en territorio andaluz, y provocó escenas de extrema gravedad, con vagones volcados, estructuras destruidas y numerosos pasajeros atrapados entre los hierros. Equipos de emergencia trabajaron durante horas para rescatar a las víctimas y trasladar a los heridos a distintos centros de salud de la región.

En el lugar se desplegó un operativo de emergencia de gran magnitud, con la participación de bomberos, fuerzas de seguridad, ambulancias y personal sanitario especializado. Las autoridades no descartan que el número de víctimas pueda modificarse, ya que varios heridos permanecen en estado crítico.

Como consecuencia del accidente, el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía fue suspendido, mientras avanzan las tareas de remoción de las formaciones siniestradas y se evalúan los daños en la infraestructura. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios inició peritajes para determinar si el descarrilamiento se debió a una falla técnica, un error humano o problemas en las vías.