A partir de las 10 de la mañana de este jueves, el Senado celebrará una sesión clave en la que la oposición podría asestarle un nuevo revés al Gobierno. Tal como ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, se espera que insistan con la aprobación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en salud pediátrica - con foco en el Hospital Garrahan-, ambas vetadas por el presidente Javier Milei.

El temario, que se definió este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria, incluirá la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales.

También, el cuerpo intentará darle media sanción al Programa Alerta Sofía, creado en el año 2019 por el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de manera urgente desapariciones de menores.

El antecedente directo en la Cámara de Diputados expresó una amplitud en la construcción opositora de los dos tercios. La emergencia en salud pediátrica reunió 181 a favor, 60 en contra y una abstención. En tanto, la Ley de Financiamiento Universitario -cuyo futuro estaba más comprometido en el inicio de la sesión- reunió 174 a favor; 62 en contra y dos abstenciones.

En tanto, en la última votación en el Senado, durante el mes de agosto, la definición también fue holgada: 58 votos a favor y 10 en contra para el fondo de universidades y 60 apoyos y 8 rechazos para la iniciativa del Garrahan.