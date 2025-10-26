Optimismo de LLA en CABA: Bullrich se estaría imponiendo por amplio margen

La Alianza La Libertad Avanza (LLA) se posiciona por amplio margen en la ciudad de Buenos Aires frente al peronismo nucleado en el sello Fuerza Patria (FP), con lo que el oficialismo nacional tenía previsto quedarse con dos senadores y hay expectativa por la cantidad de diputados que ingresarán.

El espacio, que nuclea a los libertarios y el PRO, llevó como candidatos al Senado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al economista Agustín Monteverde.

El foco se posaba en la cantidad de diputados que podrían ingresar por este espacio, que lleva en sus primeros cuatro lugares al aliado Diego Santilli junto a dirigentes libertarios.

Recién en el quinto lugar aparece un candidato PRO de pura cepa como Fernando De Andreis, quien recibió la semana pasada el respaldo del ex presidente Mauricio Macri, por lo que su ingreso sería celebrado en el partido amarillo, que mesas atrás había quedado relegado en la conformación de las listas.

Por el lado de Fuerza Patria, el primer candidato a senador es Mariano Recalde, con mandato vigente que vence en diciembre.

Se trata de una figura ligada a La Cámpora, conducida por el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y con terminales directas con la ex presidenta Cristina Kirchner.