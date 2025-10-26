Después de enterarse de los primeros resultados informales, el búnker de La Libertad Avanza es optimista de haberse llevado las elecciones legislativas. Con Javier Milei, Karina Milei y toda la primera línea del oficialismo presente en el primer piso del Hotel Libertador, donde se ubica el búnker de campaña, los dirigentes libertarios celebraban con café y tortas las noticias que iban llegando a los teléfonos celulares.

El grueso del gabinete seguía los resultados desde el piso 10 de los 22 que tiene el hotel, mientras que el presidente lo hacía en el entrepiso, donde estaba acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia. Sorprendió la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el coordinador de la Fundación Faro, Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial, Santiago Caputo.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, los libertarios se daban por ganadores en las provincias de Jujuy, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tierra del Fuego, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, creían que recortaron algo de los 14 puntos con los que ganó Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, por lo que se consideran los vencedores de la jornada.

Sigue la interna pese a los buenos indicios

Lejos de sepultar la interna, el potencial triunfo incrementa las tensiones: el optimismo atraviesa a todas las tribus libertarias que se atribuyen la victoria. Los armadores señalan a Karina Milei como la principal responsable, quien esta tarde rompió el silencio habitual y se mostró escoltada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Por otra parte, desde el entorno de Santiago Caputo destacaban la participación del asesor en el diseño de la estrategia de campaña.

