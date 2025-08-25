Milei lanzó la campaña sin mencionar las coimas y elogió a su hermana:

El presidente, Javier Milei, encabezó el acto de lanzamiento de la campaña nacional en el Teatro San Carlos de Junín, en un contexto atravesado por el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ante militantes y referentes de su espacio, el mandatario insistió en que “la casta tiene miedo” y pidió reforzar el trabajo territorial de cara a las elecciones.

En el inicio, Milei se solidarizó con los militantes heridos durante incidentes previos al acto y destacó a los 20 primeros candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires. “Son testigos de los estragos que el kirchnerismo ha causado en nuestra sociedad y han decidido convertirse en paladines de la libertad”, expresó. También agradeció a su hermana Karina, a quien definió como la organizadora clave de La Libertad Avanza a nivel nacional: “Gracias, jefe”.

Durante su discurso, el Presidente pidió a la militancia redoblar los esfuerzos de cara a las elecciones de septiembre y octubre. “Necesitamos barrer con las estructuras que se han enquistado en la Legislación argentina. Hay que proteger lo logrado y avanzar con las reformas que nos faltan”, sostuvo. En ese marco, alertó sobre la boleta tradicional: “Esta elección se vota con un sistema que permite el fraude, no con la boleta única papel que impulsamos”.

Sobre el cierre, Milei planteó una elección de dos caminos: “el nuestro, el del progreso, o el de ellos, que solo conduce a la miseria y la angustia”. Llamó a la ciudadanía a concurrir masivamente a las urnas: “Reventemos las urnas de votos para poner el último clavo en el ataúd del kirchnerismo”. El acto contó con la presencia de dirigentes como José Luis Espert, Diego Santilli y Sebastián Pareja, entre otros, y estuvo acompañado de pasacalles con la consigna “kirchnerismo, nunca más”.