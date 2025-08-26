“Ahora salta este quilombo”: los nuevos audios que dejan al descubierto coimas y favoritismos

“Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. Esto está implosionando de adentro”

Este fragmento, atribuido al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, deja en evidencia la magnitud de los conflictos internos. Según los registros, las grabaciones fueron sistemáticas y muestran cómo los funcionarios discuten decisiones que afectan la gestión de áreas clave del Gobierno.

El comentario refleja un descontrol absoluto en la administración, con conflictos entre distintos ministerios y actores políticos, y pone sobre la mesa cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de recursos públicos.

“Este Sucalesca, que metieron, uno que era actor de teatro, se emperró en que tiene que salir como ellos querían”

En otro de los audios, Spagnuolo critica a Diego Sucalesca, director de la Agencia Argentina de Inversiones, por interferir en un proyecto de ley sobre discapacidad. La grabación evidencia cómo se ejercen presiones internas y cómo las decisiones técnicas se ven atravesadas por intereses personales.

Otro fragmento agrega contexto: “Hace poquito yo saqué una resolución… y Sturzenegger lo publicó como si hubiese sido una resolución de ellos. ¿Pero entendés? Es todo un desmadre que se te meten en cada… se te meten en tu organismo”. Este audio refuerza la idea de intervenciones irregulares y favoritismos dentro del gobierno.

“Yo no puedo creer este Lule Menem. ¿Qué mierda tiene Karina, la puta madre? Falla la política en este gobierno”

Los audios también incluyen críticas hacia Eduardo “Lule” Menem, revelando conflictos internos y cuestionamientos sobre decisiones políticas, expulsiones y manejo de áreas sensibles. La contundencia de estas frases muestra un nivel de descontrol que provoca indignación social.

“Sandra medio me hizo una jugada a mí ¿viste? Me dejó medio expuesto con Karina y con Lule”

La grabación también menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un contexto de internas y confrontaciones que impactan en la gestión. El audio evidencia cómo las disputas personales y políticas afectan el funcionamiento de organismos que deberían garantizar servicios a la ciudadanía.

“Le digo no, disculpame, a mí, vos me tenías que dar una mano… se te meten en tu organismo”

Finalmente, los audios incluyen conversaciones con un delegado del ministro Sturzenegger, mostrando cómo las decisiones sobre pensiones y certificados de discapacidad se ven atravesadas por conflictos internos y presiones políticas.