Detuvieron a dos personas por atacar la comitiva de Milei

Dos personas fueron detenidas tras los incidentes ocurridos durante la caravana presidencial encabezada por Javier Milei en Lomas de Zamora. La medida se tomó después de que la camioneta que trasladaba al presidente, su hermana Karina Milei y al candidato José Luis Espert fuera atacada con piedras en la plaza Grigera, lo que obligó a evacuar a la comitiva.

Uno de los detenidos fue identificado como Thiago Florentín, militante del movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar, mientras que el segundo permanece sin identificación oficial en los reportes policiales. Según el comunicado de la agrupación, Florentín fue arrestado en medio de la concentración de vecinos, jubilados, docentes y desocupados que se acercaron al lugar antes de la llegada de la caravana.

La agrupación reconoció la participación de Florentín en los hechos y pidió su liberación bajo el título “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya!”, sosteniendo que la protesta fue una reacción a la presencia de Milei y su comitiva. En el comunicado, indicaron que “la bronca y el repudio es tal que apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta”.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó al kirchnerismo por los incidentes y aseguró que pusieron en riesgo a los vecinos y familias presentes. No se registraron heridos durante los hechos y los dos detenidos permanecen bajo custodia mientras avanzan las actuaciones judiciales.