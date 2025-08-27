La ANDIS habría pagado 27% más por medicamentos, según relevamiento oficial

El escándalo de las presuntas coimas suma un nuevo capítulo. De acuerdo al primer dato que se conoció tras la intervención en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo pagó un sobreprecio del 27% en la compra de medicamentos.

Esta es la primera vez que el Gobierno reconoce oficialmente la existencia de sobreprecios, luego del conflicto protagonizado por Diego Spagnuolo, quien dejó su cargo tras la difusión de audios donde denunciaba corrupción.

Según la información oficial, se trata de datos preliminares basados en siete medicamentos, comparando las compras de ANDIS y del Ministerio de Salud. El estudio reveló que en uno de esos medicamentos, PEG Asparaginasa, un remedio contra la leucemia linfoblástica aguda, que ambos organismos adquirieron a la droguería Suizo Argentina, la Agencia Nacional de Discapacidad pagaba un 27% más caro que la cartera que conduce Mario Lugones.

El reporte muestra que el programa Incluir Salud, bajo la órbita de ANDIS, pagó en agosto de este año $13.500.176, mientras que hace un año el Ministerio de Salud abonó $8.274.027. “Si se le resta la inflación acumulada entre julio de 2024 y julio de 2025, Incluir Salud compra esta medicación un 27% más cara”, explicaron desde el Ejecutivo.

El relevamiento comenzó ayer y continuará en los próximos días hasta completar la auditoría dentro del área de Discapacidad. La semana pasada, el Gobierno oficializó a través del Boletín Oficial la designación de Alejandro Vilches, ex secretario de Gestión Sanitaria, como nuevo interventor de la ANDIS.

La droguería Suizo Argentina, una de las más importantes del país, se dedica a la venta de productos farmacéuticos. La empresa está a cargo de la familia Kovalivker: Eduardo y sus hijos Jonathan (actual presidente) y Emmanuel. Además de su negocio privado, Suizo Argentina mantiene contratos con el Estado nacional en diversas áreas, más allá de la Agencia de Discapacidad.

Según un relevamiento basado en la plataforma COMPR.AR, la firma obtuvo diversas licitaciones en el Ministerio de Salud, el Estado Mayor General de la Armada, la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas y el Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”.