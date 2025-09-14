Murieron dos tripulantes al caer un avión en un festival en Córdoba

Dos personas murieron este sábado tras un accidente aéreo en Bell Ville, Córdoba, cuando un avión biplaza experimental de acrobacia se estrelló al intentar despegar en la pista del Aeroclub local, en plena jornada del festival aéreo que se desarrollaba el fin de semana.

La aeronave, que provenía de una localidad de Santa Fe y no formaba parte de los acróbatas contratados para el evento, habría comenzado a fallar pocos segundos después de iniciar la maniobra de despegue. Según los primeros reportes, impactó contra la pista y se incendió de inmediato.

Las autoridades confirmaron que los dos ocupantes fallecieron en el acto, aunque aún no se difundieron oficialmente sus identidades. El fiscal de instrucción Nicolás Gambini encabezó las primeras actuaciones, a la espera de la intervención de la Justicia Federal, que asumirá la investigación del siniestro. En paralelo, trabajaron en el lugar bomberos voluntarios, Policía de Córdoba y equipos especializados para contener las llamas, retirar los restos de la aeronave y preservar la escena del accidente.

Un festival aéreo marcado por la tragedia

El festival del Aeroclub de Bell Ville convoca cada año a cientos de vecinos y visitantes que disfrutan de exhibiciones de vuelo, acrobacias y actividades familiares. Sin embargo, la caída del avión experimental —que no estaba incluido en el cronograma oficial de acrobacias— convirtió el encuentro en una jornada de conmoción y luto.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) deberá establecer las causas del accidente. Entre las hipótesis iniciales se menciona una pérdida de sustentación durante el despegue, aunque los peritos aún trabajan para confirmar qué provocó la falla fatal.