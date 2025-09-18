¡Una sesión en Diputados modo reality show! Pelucas, números inventados y gritos que dan vergüenza ajena

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, en la que el gobierno de Javier Milei sufrió un duro revés, ya que fueron rechazados, tanto el veto presidencial a la ley de emergencia del Hospital Garrahan como el veto a la Ley de Financiamiento para las Universidades Nacionales, dejó varias escenas dignas de un reality show, o de una comedia dramática digna del Colón.

La peluca que nadie pidió

Aldo Leiva decidió darle un giro teatral a la sesión sobre la Emergencia Pediátrica y apareció con peluca incluida. Mientras algunos trataban de debatir con seriedad, él usó su turno para lanzar frases políticas y mensajes contra el oficialismo. La reacción del presidente de la Cámara, Martín Menem, no se hizo esperar: “No le voy a permitir”, y le aplicó el mute parlamentario. Entre risas, gestos de desaprobación y algún que otro "¿en serio?", quedó claro que el Congreso puede ser más show que debate.

Números que desafían la lógica

Juliana Santillán, diputada libertaria, intentó dar cifras sobre el impacto económico de la Ley de Financiamiento Universitario y soltó un número que dejó a todos boquiabiertos: “un millón setenta mil millones”. No es un error menor: es la clase de desliz que se viraliza en segundos y genera debates entre incredulidad y enojo. La confusión no solo dejó en evidencia la improvisación oficialista, sino también el deterioro del manejo de temas económicos claves.

“Ni pasta ni pollo” y otros dilemas del Congreso

En un cruce tan tenso como inesperado, Silvia Lospennato le dijo a Cristian Ritondo: “Basta de hacerme elegir entre pasta o pollo”. La frase, más propia de una pelea familiar que de un recinto legislativo, refleja la desconexión entre los debates parlamentarios y la urgencia de la sociedad. Lospennato aprovechó para subrayar el déficit de gestión y la pérdida de confianza que atraviesa la política.

Carteles, memes y mensajes implícitos

Esteban Paulón llegó con un cartel que ya parecía un meme en tamaño real: imágenes de Macri, Bullrich, Caputo y Milei acompañadas por la leyenda “Lo ‘peor’ sigue pasando”. Con ironía evidente, apuntó al optimismo dudoso del oficialismo y recordó que la sensación de crisis no desaparece con frases vacías ni con promesas repetidas.

¿Estás aburridp? Estabas

Entre la venta de dólares del Banco Central, la inflación mayorista al alza y el doble rechazo a los vetos de Milei, la jornada de ayer mostró que los problemas políticos y económicos se mezclan como en una película de comedia negra. Incluso dentro del propio oficialismo hubo fracturas internas: votos en contra sorprendieron desde el PRO y aliados del Gobierno, demostrando que el Congreso hoy no es un lugar de certezas sino de escenas que oscilan entre el absurdo y el preocupante.

Si alguien pensaba que las sesiones legislativas eran aburridas, la realidad demostró lo contrario: pelucas, números imposibles y discusiones que parecen sacadas de un reality muestran que el deterioro del sistema democrático es evidente y, al mismo tiempo, tan difícil de mirar sin sentir una mezcla de indignación, temor y risa nerviosa.