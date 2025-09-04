Kicillof cierra campaña en el conurbano y La Plata con actos de bajo perfil

Axel Kicillof encara este jueves el último día de campaña con una seguidilla de actos en el conurbano y una “mateada” en Plaza Malvinas de La Plata. La idea es mostrar cercanía con los vecinos y dar un aire de unidad a su espacio.

En Merlo, el gobernador se mostrará en la Expo de la Industria y la Producción. En Lomas de Zamora visitará una escuela. Y al caer la tarde se sentará con militantes y dirigentes en la capital bonaerense.

Mientras la gente pelea todos los días para salir adelante, la política parece quedarse en gestos simbólicos que no resuelven nada. Y cada nuevo acto de campaña se siente como un déjà vu: las mismas frases, los mismos slogans y la misma distancia con la realidad de los que trabajan y pagan el precio de la crisis.

Durante este miércoles, el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno terminó en medio de incidentes, en el club Villa Ángela, donde el presidente Javier Milei encabezó el acto, hubo peleas entre militantes, agresiones a la prensa y ataques a piedrazos contra el vehículo que trasladaba al jefe de Estado.

La expectativa en La Plata está lejos de ser un clima de entusiasmo. Más bien se palpa fastidio, bronca y desconfianza. Muchos ven en esta clase de actos una demostración de que algunos dirigentes todavía no entendieron que la sociedad cambió, que ya no se conforma con discursos, sino que exige decisiones firmes y hechos que marquen la diferencia.

Lo que está en juego no es una foto ni una plaza llena, sino algo mucho más profundo: la paciencia de una ciudadanía que empieza a darle la espalda a quienes insisten en repetir fórmulas que ya demostraron su fracaso.