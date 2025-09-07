Desde el búnker de La Libertad Avanza se vive la espera con prudencia y foco en los números

El búnker de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata se llenaba de movimiento y expectativa esta noche, en pleno recuento de votos y a pocos minutos de conocerse los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, aunque en el espacio predominaba la cautela.

Los primeros en llegar fueron el estratega y asesor presidencial Santiago Caputo y el armador bonaerense Sebastián Pareja. Caputo se encargó de diseñar la comunicación de la campaña, mientras que Pareja ofició de jefe de campaña, ambos reportando directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Entre los presentes también se encontraban dirigentes del PRO, como Cristian Ritondo y el candidato a legislador Diego Santilli, socios estratégicos de la Alianza LLA, sello con el que compitieron en los comicios provinciales.

Según el panorama compartido a la Agencia Noticias Argentinas, los referentes del partido negaban una derrota contundente y mantenían el foco en la diferencia acotada contra Fuerza Patria, la fuerza que agrupa a las vertientes del peronismo bajo el gobernador Axel Kicillof.

En otras secciones electorales de la provincia, los libertarios celebraban buenos resultados especialmente en la Quinta y Sexta Sección, lo que alimentaba expectativas y prudente optimismo dentro del búnker.