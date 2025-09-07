Euforia en el peronismo y hablan de "paliza electoral"

El kicillofismo celebraba esta noche en La Plata lo que consideraba una “paliza electoral”, mientras que la militancia kirchnerista se congrega frente a la residencia de la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Del resultado electoral surge un liderazgo legitimado. Axel ganó la reelección y ahora este resultado”, se jactaron altas fuentes del Movimiento Derecho al Futuro en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Señalaron además que la victoria del peronismo demuestra que fue un acierto adelantar las elecciones respecto de los comicios legislativos nacionales que se desarrollarán el próximo 26 de octubre. “Con más del 63% de participación, está dando arriba del promedio de las elecciones legislativas provinciales adelantadas de 2025, que estuvo en 58%. Estuvo bien adelantar”, subrayaron.

Por su parte, Hugo Yasky, quien también pertenece al MDF, confesó a esta agencia que está “muy impactado por el alto nivel de participación y por la avalancha de votos de Fuerza Patria”.

El rotundo triunfo de Kicillof es un trampolín que lo catapulta como el principal aspirante presidencial del peronismo con miras al 2027, y pone en evidencia que la alianza táctica con los intendentes y la conformación de una nueva corriente propia, emancipándose del kirchnerismo, fue un paso necesario para consolidar su liderazgo.

Por su parte, el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, acompañaba a su madre desde las 17 en el domicilio donde cumple la condena, y juntos monitoreaban el desenvolvimiento de las elecciones.

Si bien jugaron a ganar la elección al suscribir el armado de unidad, algo que estuvo en duda hasta la misma fecha de cierre de candidaturas, la abultada diferencia que consiguió Fuerza Patria los obliga a aceptar que Kicillof es el gran ganador de la jornada y deberán tomarlo más en serio en lo sucesivo.

Antes de las 20 se sumó a San José 1111 el senador de Unión por la Patria (UxP) Oscar Parrilli, quien tiene permiso judicial para visitar a Cristina Kirchner.

También se esperaba que en cualquier momento se sume al “búnker” kirchnerista la intendenta de Quilmes y candidata por la Tercera Sección Electoral Mayra Mendoza.

En la calle, decenas de militantes se sumaban a los festejos, algo que Cristina y Máximo Kirchner toman con cautela porque son conscientes que la lectura de las elecciones fortalece al polo alternativo de poder que encarna su rival interno, Kicillof.