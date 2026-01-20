Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, la provincia de Córdoba fue escenario de dos sismos consecutivos, ambos con una magnitud de 2.6, según reportó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Los movimientos fueron sentidos en diversas zonas de las sierras, incluyendo el Valle de Punilla, Sierras Chicas y áreas del Gran Córdoba.

El primer sismo se registró a las 23:10 del domingo, con un epicentro ubicado a 22 kilómetros al norte de Alta Gracia y 27 kilómetros al oeste de Córdoba capital, a una profundidad de 25 kilómetros. La intensidad en la escala de Mercalli modificada se estimó entre II y III, y se percibió en localidades como La Calera y Villa San Nicolás.

El segundo movimiento ocurrió a la 1:33 de la madrugada del lunes, con epicentro a 16 kilómetros al sur de La Falda y a 37 kilómetros al noroeste de Córdoba, con una profundidad de 22 kilómetros. Este fue sentido en varias localidades del Valle de Punilla y alrededores, tales como Cosquín, Santa María de Punilla, Villa Carlos Paz, Tanti, La Calera, La Falda, Río Ceballos y Salsipuedes. La intensidad también osciló entre II y III, sin que se hayan reportado daños materiales.

Desde el INPRES explicaron que estos movimientos sísmicos de baja magnitud son habituales en la región y subrayaron la relevancia de los reportes ciudadanos para mejorar el registro y monitoreo de la actividad sísmica local.