Un reciente informe elaborado por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) reveló que el 60% de los argentinos tiene al menos un tatuaje en su cuerpo, pero tres de cada cuatro reciben prejuicios en sus trabajos, lo cual marca que existe una evidente resistencia a la práctica en el ámbito laboral.



El estudio “Radiografía del Tatuaje en Argentina”, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la UADE, confirma que el fenómeno dejó de ser una moda pasajera para convertirse en una parte integral de la vida cotidiana, especialmente entre los jóvenes y las mujeres.



Sobre más de 2.000 casos, el relevamiento expone una brecha de género: las mujeres tienen, en promedio, un 50% más de tatuajes que los varones. Entre los tatuados, el 32% posee más de seis tatuajes, convirtiendo al cuerpo en un “archivo” de experiencias.



El informe derriba el mito del arrepentimiento: menos de 1 de cada 10 personas (15%) lamenta haberse tatuado. La razón principal para hacerlo ya no es la estética (7%), sino una búsqueda simbólica o personal (41%), desplazando al diseño por el significado.



El 75% de las personas encuestadas indica que el ámbito laboral es el lugar donde existen mayores prejuicios hacia los tatuajes.



El estudio diferencia entre dos grandes sectores:



“Amigables”: áreas como Marketing, Tecnología (IT), Diseño y Gastronomía concentran la mayor cantidad de personas tatuadas, donde la tinta se lee como un capital simbólico de creatividad.



“Tradicionales”: en ámbitos como el Derecho, la Salud y las Finanzas, aunque la práctica está normalizada, persisten tensiones sobre la “imagen profesional” y los códigos de vestimenta.



