Los mercados argentinos volvieron a mostrar señales de fortaleza y extendieron su racha positiva por quinta jornada consecutiva, impulsados por una mejora generalizada en bonos y acciones. En ese contexto, el riesgo país volvió a bajar y quedó cada vez más cerca de los 500 puntos básicos, mientras que la Bolsa porteña recuperó niveles clave.

Los bonos soberanos en dólares avanzan en promedio un 0,5%, acompañando un clima favorable para los activos financieros locales. Ese movimiento permitió que el indicador de riesgo país retrocediera alrededor de nueve unidades y se ubicara en 514 puntos, su nivel más bajo desde junio de 2018, cuando había llegado a tocar los 503 puntos.

En paralelo, el S&P Merval sube un 2,2% y vuelve a ubicarse por encima de los 3 millones de puntos, al alcanzar los 3.160.000. El mercado celebró la recuperación de marcas técnicas que los analistas consideran claves, tanto en pesos como en dólares, lo que refuerza las expectativas de continuidad del rally durante el año.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también operan con subas destacadas. Banco Francés lidera las ganancias con un salto del 8%, seguido por Central Puerto, que avanza un 5,5%. El panel líder quedó además muy cerca de su récord nominal histórico, registrado a mediados de diciembre.

El escenario internacional acompaña el optimismo. Los principales índices de Wall Street operan en alza, con subas que van del 0,3% al 0,7%, mientras los inversores siguen de cerca los movimientos de los mercados emergentes.

Entre los datos destacados de la jornada, el oro marcó un nuevo récord al superar los USD 5.000 la onza, reflejando la búsqueda global de activos de resguardo. En contraposición, el dólar muestra debilidad a nivel internacional: el dollar index cae un 0,5% y toca mínimos de varios meses.

La atención de los mercados también está puesta en la Reserva Federal de Estados Unidos, que este miércoles definirá su política monetaria. La reunión genera expectativa adicional en medio de tensiones políticas y cuestionamientos a la independencia del organismo, tras el inicio de una investigación impulsada por el gobierno de Donald Trump contra su titular, Jerome Powell.