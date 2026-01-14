Una vecina de Neuquén, del barrio Don Bosco, pide ayuda urgente para conseguir una silla de ruedas adecuada tras su amputación de pierna. Se sometió a la cirugía hace un año y medio, ya que sufría arterioesclerosis. Desde entonces no tiene respuesta de la obra social para que le brinden la silla que realmente necesita.

Marcela Gutiérrez, la vecina damnificada, comentó en diálogo con Verano de Primera, transmitido por Canal 24/7 que actualmente usa una silla de ruedas vieja y rota, que fue prestada, con la cual no puede salir. "No puedo trasladarme a ningún lado, no tengo como hacerlo. Necesito una silla estructural porque sino el mismo peso del cuerpo no lo puedo mover".

Agregó que pidió tanto la silla como el andador, pero que cada vez que va a PAMI la ponen en lista de urgencia, en la cual espera hace año y medio. Actualmente, cada martes y jueves debe trasladarse a rehabilitación con ambulancia y enfermeros, ya que no puede hacerlo por sus propios medios.

La silla estructural que pide es fundamental para que pueda realizar sus actividades independientemente, como manejar y circular por la ciudad. "No me dieron el ayudante terapéutico, el PAMI me iba a dar pero por lo que pagan la gente no quiere trabajar", denunció.

La característica de la silla que necesita es que es más liviana, por lo cual puede subir el cordón o las pequeñas elevaciones de las veredas de la ciudad. "La más barata sale $3 millones, imposible de comprar, yo cobro la jubilación mínima, lo mismo que los remedios algunos los cubren y otros no".

Por el mal estado de la silla que tiene actualmente no puede salir ni manejarse sola. Desde PAMI, le indicaron que están entregando las sillas del año pasado, es decir que registran una gran demora. Además agregó que actualmente la obra social no tiene ese tipo de silla específica que ella requiere, lo cual agrava aún más la espera.

"Te cortan una pierna y si no tenes una silla de ruedas tenes que quedarte en la cama. Quedarte en la cama no hace bien, tenes que tener movilidad. Yo porque hago ejercicios y me muevo, pero hay gente que se queda en la cama", manifestó con dolor.

En cuanto a su estado de salud actual, contó que "ahora estoy bastante bien, tengo que tomar calmantes porque ahora me duele el pie."

Mira la entrevista completa: