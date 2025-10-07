El próximo fin de semana largo, que incluye el feriado puente del viernes 10 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, genera un aumento sin precedentes en la demanda turística. La agencia Despegar reportó un crecimiento del 97% en las búsquedas de viajes para esa fecha en las últimas semanas.

El interés se concentra principalmente en destinos nacionales, que experimentaron un incremento del 141%, mientras que los internacionales también registraron un aumento significativo del 55%. Este fenómeno posiciona al turismo interno como el gran protagonista de esta escapada.

No solo el boom es de destinos nacionales, Brasil también pica en punta

Entre los destinos internacionales, las playas y la cercanía de Brasil se destacan como las opciones preferidas por los viajeros argentinos para aprovechar el fin de semana largo.

Los paquetes turísticos, que combinan vuelos y alojamiento, aparecen como la oferta más atractiva, ya que permiten ahorrar hasta un 30%. En este sentido, el producto "Hoteles" fue el que mostró el mayor crecimiento, con un aumento del 120%, seguido por "Vuelos y Paquetes" con un alza del 85%.

Para facilitar la decisión de viajar, hay agencias que lanzaron el programa "Tarjetazo", que ofrece hasta 12 cuotas sin interés y descuentos de hasta el 15% para destinos nacionales. Para viajes al exterior, se pueden obtener hasta 3 cuotas con un 25% de descuento. Entre las entidades bancarias participantes se encuentran Mercado Pago, Santander, BBVA, Macro, Galicia, ICBC, Ualá y Prex.

Boom turístico para el fin de semana largo

Estas promociones y el crecimiento en la demanda reflejan un fuerte impulso en el sector turístico ante la proximidad del fin de semana largo, que se anticipa como una oportunidad para que miles de argentinos planifiquen sus vacaciones y aprovechen las ofertas vigentes.