Con el objetivo de favorecer el encuentro, la participación y la difusión de expresiones artísticas locales, el Gobierno provincial a través de la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, invita a disfrutar de una nueva agenda semanal de actividades culturales que se llevará a cabo del 13 al 19 de noviembre en diferentes espacios de Neuquén capital.

La programación comenzó este jueves con la Muestra anual “Desde adentro 2025”, del área estético-expresiva de la modalidad Educación en Contextos de Privación de la Libertad (EPCI), en la Sala Alicia Fernández Rego. En tanto que a las 21, se realizará una nueva jornada de Práctica y ensayo libre de Danzas Urbanas a cargo del profesor Darío Díaz, en la Sala Fernández Rego. El sábado 15, la Casa de las Culturas sobre Hipólito Yrigoyen 656, será sede de la Feria de Antigüedades, de 10 a 19, un espacio para reencontrarse con objetos únicos y piezas históricas que conservan la memoria del tiempo.

Por la noche, a las 21, se presentarán cortos cinematográficos en la explanada del Edificio Vista, en la Isla 132 del Paseo de la Costa, con la proyección de producciones realizadas bajo el programa de cine comunitario de la subsecretaría de Cultura. La agenda continúa el martes 18, con una nueva Práctica y ensayo libre de Danzas Urbanas a las 21, en la Sala Fernández Rego.

Finalmente, el miércoles 19, el ciclo Gente de Palabra presentará a la poeta, cantautora y artista patagónica Macarena Montovi, quien ofrecerá un recital íntimo y el estreno de su nuevo canción “La forma del agua”. Será a las 20, en la Sala Fernández Rego. De esta manera, esta programación busca favorecer el encuentro, la participación y la difusión de expresiones artísticas locales, fortaleciendo los espacios culturales neuquinos.