La aclamada obra “Dios colecciona ángeles caídos”, escrita por Víctor Winer y Rubén Pires y dirigida por este último, se presentará el domingo 16 de noviembre a las 20.30 en el Cine Teatro Español de Neuquén. Las entradas ya se encuentran disponibles en Todo Música, sobre Avenida Argentina 261.

Ambientada en un rincón olvidado del barrio de La Boca, la obra propone un encuentro tan delirante como conmovedor entre un exmilitar enfermo y el fantasma de un soldado, quienes deciden enfrentarse al mismísimo Dios. A partir de un pacto imposible, diez años más de vida y dos riñones nuevos a cambio de liderar a los ángeles caídos en su lucha por recuperar las alas perdidas, se despliega una tragicomedia que combina humor negro, suspenso, ternura y absurdo.

Con una mirada profundamente humana, la pieza explora temas como la culpa, el poder y la redención, en una historia donde “bailar puede ser el castigo eterno”, según adelanta su director Rubén Pires.

El elenco está conformado por Josefina Basaldúa, Guido D’Albo y Marito Falcón, junto a un destacado equipo creativo: Lucio Bazzalo (arte visual), Analía Arcas (maquillaje), Nélida Bellomo (vestuario), Ale Mateo (escenografía), Mariano Cossa (diseño sonoro y música original) y Roberto Traferri (iluminación). La fotografía pertenece a Marikena Saavedra, el diseño gráfico a Nahuel Lamoglia, la producción ejecutiva a Pablo Silva, y la asistencia de dirección a Darío Restuccio y Orlando Santos.

Con una duración de 70 minutos, “Dios colecciona ángeles caídos” cuenta con el auspicio de Cooperativa CALF, Asociación Española de Socorros Mutuos de Neuquén, Confitería El Ciervo, Todo Música, Producciones Escurra y Hotel El Prado.