La cultura neuquina vivirá este viernes una noche que promete quedar en la memoria colectiva. A las 21, en el Cine Teatro Español, la Orquesta Sinfónica del Neuquén celebrará su 25º aniversario con un concierto especial que incluirá el estreno de la cantata “Neuquén Faro de Luz”, con letra del periodista y escritor Rubén Boggi y música del maestro Naldo Labrín, fundador de la Sinfónica.

En diálogo con el programa Entretiempo por AM550, Boggi no ocultó la expectativa y la emoción que le genera este estreno: “Para mí es una ocasión muy importante para la cultura neuquina. No por mi participación, sino porque significa un paso adelante en la consolidación de una identidad cultural que se va construyendo día a día en una provincia joven, con una sociedad en constante transformación y crecimiento”, destacó.

La obra, explicó el periodista, nació de un encuentro casi casual con Labrín y su esposa, Laura Pérez, en un almuerzo en Cipolletti: “Hablamos de cómo podría ser la cantata. Fue un almuerzo muy constructivo, con ideas que empezaron a tomar forma enseguida. A los pocos días yo ya había escrito nueve canciones que hablaban del trabajo de los neuquinos: mineros, agricultores, petroleros, los que construyeron represas como El Chocón. Y cuando se lo mandé a Naldo, me respondió con entusiasmo: ‘¡Qué cantata que vamos a hacer!’”.

La presentación estará bajo la dirección del maestro Andrés Tolcachir, y participará como director invitado Fernando Angulo.

Una mirada distinta sobre Neuquén

“Neuquén Faro de Luz” no se centra en los recursos naturales que suelen definir la identidad de la provincia en el imaginario colectivo, como el petróleo o la energía hidroeléctrica, sino en la gente que con esfuerzo y constancia levantó esta tierra. “Lo más importante es el trabajo de quienes han nacido en Neuquén y de quienes llegaron de otros lugares y hoy se sienten parte de la provincia. Esa construcción colectiva merece un homenaje, y la cantata busca ponerlo en valor”, explicó Boggi.

“Neuquén Faro de Luz” es más que una cantata: es el reflejo de una provincia que se construye a diario con música, trabajo y memoria.

Una puesta de gran nivel

El estreno estará bajo la dirección del maestro Andrés Tolcachir, con la participación como director invitado de Fernando Angulo, oriundo de Trenque Lauquen. La velada se completará con los coros de Coral Neuquén, el ensamble vocal Huincul y los solistas Nilbelys Peraza y Miguel Ángel Michelena.

Además de la mencionada cantata, el programa incluirá otras dos obras de Labrín: “Alfredianas”, junto a Gabriel y Fabián Henríquez, y “La Cordillera del Viento”, todas compuestas especialmente para esta ocasión.

Para Boggi, la magnitud de la puesta en escena lo conmueve: “En Azul, donde estrené mis primeras cantatas hace 40 años, trabajábamos a pulmón, alquilando teatros y poniendo dinero de nuestro bolsillo. Esta vez es distinto: una orquesta sinfónica, un coro, solistas, una producción imponente. Es muy difícil presentar algo así. No sé si voy a ir mañana, porque es demasiado emocionante”, confesó entre risas.

Una celebración cultural

El concierto forma parte de la celebración por los 25 años de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, creada en 1999 por Labrín, y que desde entonces se convirtió en un pilar de la vida cultural de la provincia.

Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos, con descuento para jubilados a 7.000 pesos, y se consiguen en la boletería del Cine Teatro Español. Además, el evento podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de RTN (@rtn_neuquen).