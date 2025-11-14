El próximo fin de semana largo, Villa Pehuenia - Moquehue se convertirá en el epicentro del trail running patagónico con la realización de una nueva edición de la Calvario Race, una competencia que desafía los límites físicos y emocionales de los participantes, en medio de uno de los paisajes de montaña más imponentes de la Patagonia argentina.

El evento se desarrollará el domingo 23 de noviembre, con salida y llegada en Moquehue, y contará con la participación de cerca de 1500 corredores provenientes de distintos puntos del país y del extranjero. La propuesta busca acercar al deportista a la naturaleza, recorriendo senderos de montaña, atravesando bosques de pehuenes, arroyos y ascensos que ponen a prueba la resistencia, la técnica y la conexión con el entorno.

La competencia ofrece tres circuitos de diferente nivel de dificultad: 15K de exigencia intermedia, ideal para quienes comienzan a adentrarse en el trail, 25K: para corredores con mayor experiencia y entrenamiento constante y 45K el desafío mayor, reservado para deportistas experimentados que dominan las condiciones variables del terreno y del clima cordillerano.

Las categorías contemplan distintas franjas etarias tanto en damas como en caballeros, y se premiará a los tres primeros puestos de cada distancia. Además, se incluye una categoría juvenil hasta 17 años en los 15 km, lo que amplía la participación a nuevos talentos. Podes encontrar más información e inscripciones en www.calvariorace.com.ar

Durante los días de acreditación, viernes 21 y sábado 22 de noviembre, y el día de la competencia, los visitantes podrán disfrutar de la Feria “Raíces y Sabores”, una propuesta cultural y gastronómica que reunirá a productores locales, artesanos y artistas en un espacio donde la cocina de montaña, la música y la identidad regional se entrelazan. Gastronomía, artesanías y música darán marco a este gran fin de semana, reforzando el espíritu de encuentro y comunidad que caracteriza a Villa Pehuenia - Moquehue.

Este año la carrera beneficia a sus participantes con descuentos y promociones en comercios de Villa Pehuenia - Moquehue, para que además de experiencias en la naturaleza, cada corredor disfrute de la Capital de la Gastronomía Neuquina y se lleve a casa un recuerdo creado en esta Aldea de Montaña. Para quienes acompañan a los corredores o simplemente eligen visitar la zona, Villa Pehuenia - Moquehue ofrece una amplia variedad de actividades turísticas y recreativas en la naturaleza.

Un destino para disfrutar todo el fin de semana

Ubicada a orillas de los lagos Aluminé y Moquehue, y rodeada de bosques de araucarias milenarias (pehuenes), esta joya de la cordillera neuquina invita a recorrer la serenidad de sus playas de arena blanca y miradores panorámicos, y disfrutar del turismo activo: bicicleta de montaña, rafting por el río Aluminé, trekking por circuitos de montaña con distintos niveles de dificultad y vistas únicas, paseos en barco o travesías en kayak son algunas de las opciones en esta época del año.

Además, la localidad cuenta con una excelente oferta gastronómica, basada en productos regionales como el piñón, la trucha, los hongos y el cordero patagónico, junto con cervecerías artesanales y casas de té con vista al lago. Durante el fin de semana largo, muchos establecimientos ofrecen menús especiales y promociones para acompañar la energía de la Carrera Calvario, en un ambiente festivo.