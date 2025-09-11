Buscan retratar la luz patagónica en un concurso abierto y gratuito ¿cómo anotarse y qué premios hay?

Ya está abierta la convocatoria para un nuevo concurso de fotografía dirigido a personas de toda la Patagonia, "Luminia" una consigna tan abierta como inspiradora: capturar la luz en todas sus formas. El certamen propone explorar este concepto desde una mirada artística, técnica o poética, con total libertad creativa, permitiendo el uso tanto de cámaras profesionales como de teléfonos celulares, e incluso aceptando obras intervenidas con herramientas de edición e inteligencia artificial.



"La fotografía es esencia, luz y Luminia también lo es. La conexión entre arte, arquitectura y comunidad es parte de nuestro ADN", destacó Santiago Mairal, referente de Eleganza Desarrollos, en una entrevista con Huguex Cabrera en Tardes de Primera que se transmite por CN 24/ Canal de noticias.

La participación es gratuita, abierta a mayores de 18 años residentes en la región patagónica, y no hay límites de experiencia: el objetivo es alentar a quienes sienten pasión por la fotografía, más allá de su formación profesional. Las imágenes deben presentarse en formato horizontal, ya que las obras seleccionadas serán parte de una muestra que se exhibirá de forma permanente y también serán expuestas en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, un hito importante para cualquier artista visual.

El primer premio será de $400.000, mientras que habrá 15 menciones especiales con premios de $100.000 cada una. El jurado está compuesto por referentes del ámbito artístico y fotográfico, que evaluarán tanto el enfoque conceptual como la calidad técnica de las obras.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de septiembre y se realizan a través del perfil de Instagram @luminia.nqn, donde también se pueden consultar las bases y condiciones completas del concurso. Una oportunidad para animarse a mirar distinto, a jugar con la luz y, por qué no a dar ese primer paso para exponer el trabajo propio en un museo.