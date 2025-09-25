Juani Gómez y Poly Fernández: amistad, redes y producción en vivo

En una entrevista distendida y cargada de anécdotas, Juani Gómez y Poly Fernández se sentaron frente a las cámaras de "Regalado es caro", el programa de entretenimiento que se transmite por Versus Stream. Entre risas, recuerdos de infancia y confesiones laborales, la dupla repasó su historia personal y profesional, en un formato que conectó con el público.

Con pizzas, tequeños y brindis con vino regional, la charla fluyó naturalmente. “Hace mucho que no salimos en plan amigos. Hoy dijimos: ‘vamos a cenar sin hablar de laburo’”, contaron, mientras repasaban las idas y vueltas de combinar una amistad de años con la dinámica de trabajo diario.

Juani, influencer con fuerte presencia en TikTok e Instagram, recordó sus primeros pasos en YouTube junto a su hermana y cómo eso lo llevó a involucrarse con la producción de eventos. “Nunca trabajé en oficina. Cuando arranqué en Mood, fue todo nuevo. No me gustó al principio, pero ahora me encanta”, admitió.

Poly, productora, madre y referente de la escena cultural local, remarcó el esfuerzo detrás de su multifacética rutina: “Me levanto a las 6 con mis hijos, arranco con energizante y reuniones. A veces somos más socios que amigos con Juani, pero nos bancamos”.

La entrevista también tuvo momentos de interacción con el público, sorteos de entradas para Rusherking y participación de Rocío Fernández, amiga del dúo, quien recordó cómo se conocieron en el pueblo neuquino de Loncopué. “Juan era tímido, no iba a las fiestas. Lo invitábamos y nos decía que no estaba, pero lo veíamos por la ventana”, bromeó. “Nos pasa que trabajamos tanto juntos que a veces no nos preguntamos ni cómo estamos”, cerró Poly.