Fer Kessler y Leandro Nimo llevaron ritmo y humor a “Regalado es Caro”

Los talentosos Fer Kessler y Leandro Nimo fueron los protagonistas de una divertida y energética participación en el programa “Regalado es Caro”, el ciclo de entretenimiento que se transmite por el canal de streaming Versus y que cuenta con la conducción de Huguex Cabrera.

Durante el programa, los artistas se animaron a enseñar algunos de los bailes más virales de TikTok, compartiendo con el público las últimas tendencias en redes sociales y mostrando, como siempre, su carisma y habilidad escénica. La dupla no solo hizo reír y moverse a todos, sino que también aprovechó el espacio para hablar sobre su nuevo proyecto teatral.

Kessler y Nimo presentaron los detalles de “Superamigos: Una aventura maravillosa”, la obra de teatro infantil que protagonizan y que se presentará el próximo sábado a las 16 en el Cine Teatro Español de Neuquén.

La propuesta promete ser un show lleno de color, música, humor y valores, ideal para disfrutar en familia. Con personajes entrañables y una historia cargada de aventuras, la obra busca entretener a grandes y chicos con un mensaje positivo y una puesta en escena de gran nivel.

Información útil:

Obra: Superamigos: Una aventura Maravillosa

Cuándo: Sábado próximo, 16

Dónde: Cine Teatro Español, Neuquén

Entradas: A la venta (Consultar redes sociales de la obra o boletería del teatro).