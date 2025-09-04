¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 04 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Streaming de Prima Multimedios

Fer Kessler y Leandro Nimo llevaron ritmo y humor a “Regalado es Caro”

Los talentosos bailarines fueron los protagonistas de una divertida participación en el programa de streaming que cuenta con la conducción de Huguex Cabrera.

Por Facundo Julio
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 16:11
PUBLICIDAD

Los talentosos Fer Kessler y Leandro Nimo fueron los protagonistas de una divertida y energética participación en el programa “Regalado es Caro”, el ciclo de entretenimiento que se transmite por el canal de streaming Versus y que cuenta con la conducción de Huguex Cabrera.

Durante el programa, los artistas se animaron a enseñar algunos de los bailes más virales de TikTok, compartiendo con el público las últimas tendencias en redes sociales y mostrando, como siempre, su carisma y habilidad escénica. La dupla no solo hizo reír y moverse a todos, sino que también aprovechó el espacio para hablar sobre su nuevo proyecto teatral.

Kessler y Nimo presentaron los detalles de “Superamigos: Una aventura maravillosa”, la obra de teatro infantil que protagonizan y que se presentará el próximo sábado a las 16 en el Cine Teatro Español de Neuquén.

La propuesta promete ser un show lleno de color, música, humor y valores, ideal para disfrutar en familia. Con personajes entrañables y una historia cargada de aventuras, la obra busca entretener a grandes y chicos con un mensaje positivo y una puesta en escena de gran nivel.

Información útil: 

Obra: Superamigos: Una aventura Maravillosa 

Cuándo: Sábado próximo, 16

Dónde: Cine Teatro Español, Neuquén 

Entradas: A la venta (Consultar redes sociales de la obra o boletería del teatro).

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD